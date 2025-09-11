szeptember 11., csütörtök

XIX. Ars Sacra Fesztivál

2 órája

A Mátraalján lesz a legnagyobb fesztivál Hevesben - országosan is kiemelkedik a program

#Ars Sacra Fesztivál#Gyöngyös#szakrális#egyházi#fesztivál#művészet#Abasár

Abasár és Gyöngyös közösen rendezi több mint egy héten át az országos egyházművészeti fesztivál helyi eseményeit. Az Ars Sacra Fesztivál a hit ihlette művészeti alkotásokon keresztül mutatja be a remény és a szépség üzenetét a kortárs ember számára.

Szabó István

A szeptember 13. és 21. közötti XIX. Ars Sacra Fesztivál abasári és gyöngyösi eseményei Heves vármegyében mindenképpen a leggazdagabb programot kínálják, de országosan is kiemelkedő a szervezők kínálata. A 2007 óta zajló évente megrendezett fesztivál, idei mottója A remény zarándokai. Országszerte és határon túl is számos ingyenes rendezvények sorát kínálja, köztük koncerteket, kiállításokat, szakrális sétákat és irodalmi estéket. A rendezvény célja, hogy a hit ihlette művészeti alkotásokon keresztül mutatja be a remény és a szépség üzenetét a kortárs ember számára. 

Az Ars Sacra Fesztivál egyik tavalyi hangversenye az abasári templomban
Az Ars Sacra Fesztivál egyik tavalyi hangversenye az abasári templomban
Forrás: Szabó István / Heol.hu

A bő egy hetes eseménysorozat Abasáron immár 4. alkalommal, a Gyöngyössel együttműködésben szervezett idei programnak köszönhetően a mátraalji városban pedig először várja az egyházi művészetek kedvelőit, az irántuk érdeklődőket. Grócz Zsolt, az Abasári Népfőiskola Alapítvány elnöke és Nagy Gábor, a Mátra Művelődési Központ igazgatója, az Ars Sacra Fesztivál mátraalji rendezvényeinek szervezői tájékoztatták portálunkat arról, mi várható a kilenc nap alatt.

Az Ars Sacra Fesztivál eseményei a határon túl is zajlanak a hétvégétől kezdődően

Grócz Zsolt arról beszélt, hogy az alapítványuk immár negyedik éve karolja fel a fesztivál helyi rendezését.

– Abasári programokkal, hangversenyekkel, kiállításokkal, előadásokkal jelentkeztünk eddig, de idén bővítettük a kört a gyöngyösi együttműködéssel. Heves vármegye leggazdagabb programkínálatát állítottuk össze közösen. A bő egy hétig zajló válogatásunk a szakrális művészet kincseiből generációkon átívelő lehetőség a tartalmas művészeti és kulturális élményekkel való feltöltődésre az óvodás kortól egészen a szépkorúakig. A személyes találkozások lehetősége is gazdagabbá teszi azokat, akik eljönnek a rendezvényekre, s hódolnak annak sok évszázados kultúrának, művészetnek, amit az elődeinknek köszönhetünk – emelte ki Grócz Zsolt.

"Az egyházi művészet elképesztően gazdag a városban"

Nagy Gábor elmondta, annyi kiváló ötlet merült fel a tervezéskor, hogy alaposan szelektálniuk kellett. Mint mondta, a bőség zavara végül is nem gond, mert így maradtak meglepetéseket a jövő évre is. 

– Azt szeretnénk, hogy ezentúl minden évben bekapcsolódjon Gyöngyös is az Ars Sacra Fesztiválba. Az egyházi művészet elképesztően gazdag a városban. Gyöngyös ebben mindig is élen járt a nagyon aktív egyházzenei életével, és többek között a városban található egyházi kincstárral, vagy éppen a ferences könyvtárral. Nagyon örülök, hogy be tudtuk fogadni a rendezvényt, mert a küldetésemnek tartom a művelődési központban, hogy a kultúra minél több szegletébe betekintést adjunk a gyöngyösieknek. Az Ars Sacra Fesztivál egy olyan dolog, ami Gyöngyösön még nem volt. Köszönöm Kovács Lászlónak, a ferences templom kántor-karnagyának és Bárdosné Kocsis Éva önkormányzati képviselőnek a kreatív ötleteit, továbbá számos városi intézmény, például a zeneiskola és a Mátra Múzeum segítségét a lebonyolításban – fogalmazott Nagy Gábor. 

Az abasári és gyöngyösi események részletes listája itt olvasható.





 

 

