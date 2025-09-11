A Mátraalján lesz a legnagyobb fesztivál Hevesben - országosan is kiemelkedik a program

A szeptember 13. és 21. közötti XIX. Ars Sacra Fesztivál abasári és gyöngyösi eseményei Heves vármegyében mindenképpen a leggazdagabb programot kínálják, de országosan is kiemelkedő a szervezők kínálata. A 2007 óta zajló évente megrendezett fesztivál, idei mottója A remény zarándokai. Országszerte és határon túl is számos ingyenes rendezvények sorát kínálja, köztük koncerteket, kiállításokat, szakrális sétákat és irodalmi estéket. A rendezvény célja, hogy a hit ihlette művészeti alkotásokon keresztül mutatja be a remény és a szépség üzenetét a kortárs ember számára.

Az Ars Sacra Fesztivál egyik tavalyi hangversenye az abasári templomban

Forrás: Szabó István / Heol.hu

A bő egy hetes eseménysorozat Abasáron immár 4. alkalommal, a Gyöngyössel együttműködésben szervezett idei programnak köszönhetően a mátraalji városban pedig először várja az egyházi művészetek kedvelőit, az irántuk érdeklődőket. Grócz Zsolt, az Abasári Népfőiskola Alapítvány elnöke és Nagy Gábor, a Mátra Művelődési Központ igazgatója, az Ars Sacra Fesztivál mátraalji rendezvényeinek szervezői tájékoztatták portálunkat arról, mi várható a kilenc nap alatt.

Az Ars Sacra Fesztivál eseményei a határon túl is zajlanak a hétvégétől kezdődően

Grócz Zsolt arról beszélt, hogy az alapítványuk immár negyedik éve karolja fel a fesztivál helyi rendezését.

– Abasári programokkal, hangversenyekkel, kiállításokkal, előadásokkal jelentkeztünk eddig, de idén bővítettük a kört a gyöngyösi együttműködéssel. Heves vármegye leggazdagabb programkínálatát állítottuk össze közösen. A bő egy hétig zajló válogatásunk a szakrális művészet kincseiből generációkon átívelő lehetőség a tartalmas művészeti és kulturális élményekkel való feltöltődésre az óvodás kortól egészen a szépkorúakig. A személyes találkozások lehetősége is gazdagabbá teszi azokat, akik eljönnek a rendezvényekre, s hódolnak annak sok évszázados kultúrának, művészetnek, amit az elődeinknek köszönhetünk – emelte ki Grócz Zsolt.