Autó helyett kerékpár: reggelivel jutalmazták a bringásokat Egerben +fotók, videó
A Dobó téren szeptember 22-én reggel kerékpárosok vették birtokba a teret az Autómentes nap alkalmából. A résztvevők meleg reggelivel és hasznos kiegészítő programokkal indíthatták a napot, miközben a fenntartható közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet.
Szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 és 10 óra között kerékpáros közösségi esemény, azaz bringás reggeli zajlott a Dobó téren, amely az Autómentes naphoz kapcsolódott. A program célja a környezetbarát közlekedés népszerűsítése volt. A résztvevők meleg reggelivel indíthatták a napot, amivel a szervezők köszönték meg, hogy biciklivel érkeztek iskolába vagy munkába. Az ínycsiklandó falatok mellett a szervezők hasznos kiegészítő programokat is kínáltak, hogy még vonzóbbá tegyék a mindennapi kerékpározást.
A helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési standjánál tanácsokat adtak a biztonságos közlekedésről, továbbá lehetőség nyílt a BikeSafe programba való regisztrációra is.
A szervezők mindenkit arra ösztönöztek, hogy kerékpárra pattanjon, és csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a fenntartható közlekedés közös érdek. A bringás reggeli nemcsak praktikus, hanem közösségi élményt is nyújtott a résztvevőknek.
Bringás reggeli a Dobó térenFotók: Bóta Zoltán/heol.hu
