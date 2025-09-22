Autó helyett kerékpár: reggelivel jutalmazták a bringásokat Egerben +fotók, videó

Szeptember 22-én, hétfőn reggel 7 és 10 óra között kerékpáros közösségi esemény, azaz bringás reggeli zajlott a Dobó téren, amely az Autómentes naphoz kapcsolódott. A program célja a környezetbarát közlekedés népszerűsítése volt. A résztvevők meleg reggelivel indíthatták a napot, amivel a szervezők köszönték meg, hogy biciklivel érkeztek iskolába vagy munkába. Az ínycsiklandó falatok mellett a szervezők hasznos kiegészítő programokat is kínáltak, hogy még vonzóbbá tegyék a mindennapi kerékpározást.

Sok bringás érkezett a Dobó térre reggel Fotó: Bóta Zoltán

A helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési standjánál tanácsokat adtak a biztonságos közlekedésről, továbbá lehetőség nyílt a BikeSafe programba való regisztrációra is.

A szervezők mindenkit arra ösztönöztek, hogy kerékpárra pattanjon, és csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a fenntartható közlekedés közös érdek. A bringás reggeli nemcsak praktikus, hanem közösségi élményt is nyújtott a résztvevőknek.