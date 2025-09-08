2 órája
Pánikolva hívta a család a káli szerelőt, minden szülő rémálma történt meg a bezárt kocsiban
Ha megtörtént a baj, próbálj higgadt maradni - van megoldás a kocsi kinyitására a szélvédő betörése nélkül is. Az autókulcs a legjobb helyen a zsebedben van, ha kiszállsz az autódból.
Az autókulcs bezárása a gépkocsiba a sofőrök egyik legrosszabb rémálma. Pedig bárkivel előfordulhat, elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, és megvan a probléma, amelynek az orvoslása hosszabb időt is igénybe vehet. Mátrai Géza káli autószerelő- és autóelektronikai műszerész mester ezzel kapcsolatban arról beszélt lapunknak, hogy a legfontosabb ilyenkor, hogy ne essünk pánikba, próbáljuk meg tiszta fejjel gondolkodni, mielőtt cselekszünk. Egy betört ablaküveg vagy egy eltört kilincs, egy megrongált zár nemcsak felesleges plusz anyagi költség lenne, de hosszú időre további kellemetlenségeket is okozhat.
Az autóból kizárni magát csak az tudja, aki nem tartja magánál a kulcsot, illetve, ha az beragadt a zárba. Figyeljünk a kulcsra, ha kiszállunk az járművünkből, tegyük azt zsebre, vagy olyan táskába, ami mindig velünk van, és ne hagyjuk a kocsiban, hívta fel a figyelmet a szakember.
Az autókulcs a zsebünkben, a pótkulcs soha ne az autóban legyen!
– Ha mégis megtörtént a baj, jusson eszünkbe, hogy minden autóhoz kell legyen pótkulcs. A legrosszabb verzió az, ha mondjuk a kocsink kesztyűtartójában tartjuk, ekkor mindkét kulcsot bezártuk. Ha szerencsénk van, nem vagyunk messze az otthonunktól, és talán valaki utánunk hozza a tartalék kulcsot, már ha be tud menni a lakásunkba. Ez megoldás lehet akkor is, ha messze vagyunk a lakhelyünktől, és persze, ha valaki vállalja a hosszú autózással járó segítséget. Utóbbi során persze már órákig is eltarthat a kényszerpihenőnk. Mindenesetre a pótkulcs az első jó megoldás, ezért soha ne tartsuk az autónkban – emelte ki Mátrai Géza.
A figyelmetlenség a legtöbb baj okozója
A figyelmetlenségre példaként mesélte annak az autósnak az esetét, aki nemrég egy kellemes hangulatú horgászás után a Kál környéki halastavaknál a csomagtartójába pakolt be.
– A csomagtartó még nyitva volt, de a kocsit valamiért lezárta. Pakolás közben a kulcsot letette a csomagtartóba, hogy szabad legyen mindkét keze. Amikor végzett, lecsukta a csomagtartót. Az, hogy beletette a kulcsot, csak hosszan keresgélés után jutott eszébe. Az autót ki tudtam nyitni, ami persze beriasztott, le kellett vennem az akkumulátor saruját, hogy a tóparton ne okozzunk riadalmat. A csomagtartóval viszont nem boldogultam. Nagy nehezen a hátsó ülést ki tudtam bontani annyira, hogy a kocsi belsejébe be tudjam húzogatni az összes csomagot, mert a kulcs persze a csomagtartó elején volt – emlékezett vissza a szerelő.
Gyerek kezébe soha ne adjuk az autókulcsot!
Volt olyan eset, hogy a figyelmetlenségnél már csak a felelőtlenség volt nagyobb.
– Ennél az esetnél egy körülbelül másfél éves kisgyermek ült benn a bezárt autó gyerekülésében. Az történt, hogy amíg a szülő beszaladt az ABC-be venni valamit, az apróság ott ült a gyerekülésben. Ráadásul nyár volt, hőség, az ablakok felhúzva. Hogy ne unatkozzon a csemete, megkapta az autókulcsot játszani. Játék közben a gyerek persze megnyomta a zárógombot. A kulcsc ott hever a gyerek lábai között az ülésen. Egy hajlított végű dróttal benyúltam, és be akartam akasztani a kulcs karikájába. Már éppen sikerült volna, de a kisgyerek rögtön látta, milyen jó játék ez, és arrébb tolta a kulcsot. Ez így ment vagy ötször. Szerencsére utána a szülő el tudta terelni a figyelmét, és végül sikerült a manőver. A kulcson viszont volt egy jó nagy plüssmaci, alig tudtam kipréselni a résen. Az is tanulság tehát, nagy méretű díszeket ne akasszunk a kulcstartóra – intett elővigyázatosságra Mátrai Géza.
– Ha az ablakok fel vannak húzva, egy műanyag ékkel nagyon óvatosan feszítek annyit az ajtón, hogy be tudjak nyúlni. Ez nem egyszerű, főleg az új autóknál, mert ott még nagyon illeszkedik minden. Az internetről bárki beszerezhet felfújható ajtónyitó párnát, de azzal nyilván az a gond, hogy a kocsiban tartjuk, s ilyenkor ahhoz sem férünk hozzá. Ha már megvan a rés az ajtónál, általában egy dróttal a kilincset el lehet húzni, de vannak olyan típusok, ahol annyira bereteszel a zár, hogy be kell törni az üveget – tette hozzá a szerelő.
Figyeljünk az ajtózár távirányítójában az elem töltöttségére!
Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy jár a motor, mi kiszálltunk, az ajtók pedig bezárnak. Ez, ha ritkán is, de elektronikai hiba miatt előfordulhat, tette hozzá a szakember.
– A zár távirányítója is lemerülhet, jellemzően télen. Előfordul olyan típus, ami tölti a távirányítót, de általában elem van bennük. Egy egységes gombelem kell bele, csak sok típusnál újra kell tanítani a távirányítót a nyitásra. Onnan lehet észrevenni a merülést, hogy kihagyogat nyitásnál, zárásnál. Ilyenkor sem kell kétségbeesni, kell legyen kulcsnyílás az ajtón, a csomagtartón. Viszont arra vigyázni kell, ha elromlik a zárhenger, akkor csak a távirányító nyit. Erre figyelni kell. Volt olyan esetem is, hogy a gyújtáskapcsolóból kellett kiügyeskednem a kulcsot egy hosszú kampós dróttal. Ha a távirányító például az ülésen a gombokkal felfelé hever, egy hegyes dróttal ügyeskedve meg lehet nyomni a nyitás funkciót – részletezte Mátrai Géza.
A szélvédő betörése maradjon az utolsó megoldási lehetőség!
Az szélvédőjének, ablakának betörése mindig az utolsó megoldásnak maradjon.
– Volt már olyan esetem, hogy a szomszéd településről szóltak: a gyerek bezárta magát az autóba. A szülők bepánikoltak, és mikor odaértem, épp akkor verték be téglával a fűthető hátsó szélvédőt. Ha csak ez a megoldás marad, én előbb mindig felhívom a bontót, hogy melyik üveg van készleten, hogy még aznap pótolható legyen. Ne verjük be tehát akármelyik ablakot, például a kis háromszögüveg általában a legdrágább – foglalta össze Mátrai Géza.
