Pánikolva hívta a család a káli szerelőt, minden szülő rémálma történt meg a bezárt kocsiban

Az autókulcs bezárása a gépkocsiba a sofőrök egyik legrosszabb rémálma. Pedig bárkivel előfordulhat, elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, és megvan a probléma, amelynek az orvoslása hosszabb időt is igénybe vehet. Mátrai Géza káli autószerelő- és autóelektronikai műszerész mester ezzel kapcsolatban arról beszélt lapunknak, hogy a legfontosabb ilyenkor, hogy ne essünk pánikba, próbáljuk meg tiszta fejjel gondolkodni, mielőtt cselekszünk. Egy betört ablaküveg vagy egy eltört kilincs, egy megrongált zár nemcsak felesleges plusz anyagi költség lenne, de hosszú időre további kellemetlenségeket is okozhat.

Az autókulcs mindig nálunk legyen, ha kiszállunk az autónkból

Az autóból kizárni magát csak az tudja, aki nem tartja magánál a kulcsot, illetve, ha az beragadt a zárba. Figyeljünk a kulcsra, ha kiszállunk az járművünkből, tegyük azt zsebre, vagy olyan táskába, ami mindig velünk van, és ne hagyjuk a kocsiban, hívta fel a figyelmet a szakember.

Az autókulcs a zsebünkben, a pótkulcs soha ne az autóban legyen!

– Ha mégis megtörtént a baj, jusson eszünkbe, hogy minden autóhoz kell legyen pótkulcs. A legrosszabb verzió az, ha mondjuk a kocsink kesztyűtartójában tartjuk, ekkor mindkét kulcsot bezártuk. Ha szerencsénk van, nem vagyunk messze az otthonunktól, és talán valaki utánunk hozza a tartalék kulcsot, már ha be tud menni a lakásunkba. Ez megoldás lehet akkor is, ha messze vagyunk a lakhelyünktől, és persze, ha valaki vállalja a hosszú autózással járó segítséget. Utóbbi során persze már órákig is eltarthat a kényszerpihenőnk. Mindenesetre a pótkulcs az első jó megoldás, ezért soha ne tartsuk az autónkban – emelte ki Mátrai Géza.

A figyelmetlenség a legtöbb baj okozója

A figyelmetlenségre példaként mesélte annak az autósnak az esetét, aki nemrég egy kellemes hangulatú horgászás után a Kál környéki halastavaknál a csomagtartójába pakolt be.

– A csomagtartó még nyitva volt, de a kocsit valamiért lezárta. Pakolás közben a kulcsot letette a csomagtartóba, hogy szabad legyen mindkét keze. Amikor végzett, lecsukta a csomagtartót. Az, hogy beletette a kulcsot, csak hosszan keresgélés után jutott eszébe. Az autót ki tudtam nyitni, ami persze beriasztott, le kellett vennem az akkumulátor saruját, hogy a tóparton ne okozzunk riadalmat. A csomagtartóval viszont nem boldogultam. Nagy nehezen a hátsó ülést ki tudtam bontani annyira, hogy a kocsi belsejébe be tudjam húzogatni az összes csomagot, mert a kulcs persze a csomagtartó elején volt – emlékezett vissza a szerelő.