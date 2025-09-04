Közlekedés
2 órája
Az M3-ason kígyózik a kocsisor – több helyen zajlik útjavítás
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 28-as és a 31-es kilométerszelvény között aszfaltoznak egy sáv zárás mellett csütörtökön délután. A munkavégzés helyszínénél több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki, amely már reggel óta fennáll - írja az Útinform.
Mi várható csütörtökön a sztrádán?
Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-kétsáv járható.
- Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as kilométerszelvénynél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.
