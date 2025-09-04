Az M3-ason kígyózik a kocsisor – több helyen zajlik útjavítás

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 28-as és a 31-es kilométerszelvény között aszfaltoznak egy sáv zárás mellett csütörtökön délután. A munkavégzés helyszínénél több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki, amely már reggel óta fennáll - írja az Útinform.

Forrás: MTI

Mi várható csütörtökön a sztrádán?

Az M3-as autópályán,

Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

