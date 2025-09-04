szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

32 perce

Az M3-ason kígyózik a kocsisor – több helyen zajlik útjavítás

Címkék#M3-as#forgalom#torlódás

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 28-as és a 31-es kilométerszelvény között aszfaltoznak egy sáv zárás mellett csütörtökön délután. A munkavégzés helyszínénél több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki, amely már reggel óta fennáll - írja az Útinform. 

Az M3-ason 3 kilométeres torlódás alakult ki.
Az M3-ason 3 kilométeres torlódás alakult ki. 
Forrás: MTI

Mi várható csütörtökön a sztrádán?

Az M3-as autópályán,

  • Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös  kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

  • Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-kétsáv járható.
  • Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as kilométerszelvénynél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu