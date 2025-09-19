szeptember 19., péntek

Együtt, külön

3 órája

Az megvan, hogy még mindig Egernek kellene felzászlózni a szarvaskői várhegyet?

Címkék#várhegy#zászló#önkormányzat

Olyan elavult rendeleteket talált a városvezetés Egerben, amelyeket részben vagy egészben meg lehet szüntetni. Ilyen például az is, hogy a szarvaskői várromot még mindig Egernek kellene felzászlózni. De miért is?

Heol.hu

Az egri közgyűlés Pénzügyi, Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottságának szerdai ülésén  a szeptemberi közgyűlést megelőzően tárgyalta azt az előterjesztést, amely több, elavult önkormányzati rendelet frissítését célozza olyanok esetében, ami tartalmilag kiüresedett vagy az önkormányzat már nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel az adott témában.

Szarvaskői várrom

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló, több mint 20 éves önkormányzati rendelet egy bekezdését módosítják többek között:

...tekintettel arra, hogy az jelenleg az önkormányzatunk kötelezettségeként szabályozza a szarvaskői várszikla fellobogózását (az 1985. évi településegyesítéssel Eger város településrészévé vált Szarvaskő a helyi népszavazást követően 2002-ben lett ismételten önálló települési önkormányzat és közigazgatási egység), így a tényleges feladatellátáshoz igazodva a rendelettervezet e fordulatot kivenné a vonatkozó rendeletből.

- olvasható az előterjesztésben. A rendeletben tehát még mindig Eger vállal kötelezettséget, hogy fellobogózza Szarvaskőt, pedig a település már régesrégen újra önálló közigazgatásilag.

 

 

