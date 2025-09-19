Az megvan, hogy még mindig Egernek kellene felzászlózni a szarvaskői várhegyet?

Az egri közgyűlés Pénzügyi, Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottságának szerdai ülésén a szeptemberi közgyűlést megelőzően tárgyalta azt az előterjesztést, amely több, elavult önkormányzati rendelet frissítését célozza olyanok esetében, ami tartalmilag kiüresedett vagy az önkormányzat már nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel az adott témában.

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló, több mint 20 éves önkormányzati rendelet egy bekezdését módosítják többek között:

...tekintettel arra, hogy az jelenleg az önkormányzatunk kötelezettségeként szabályozza a szarvaskői várszikla fellobogózását (az 1985. évi településegyesítéssel Eger város településrészévé vált Szarvaskő a helyi népszavazást követően 2002-ben lett ismételten önálló települési önkormányzat és közigazgatási egység), így a tényleges feladatellátáshoz igazodva a rendelettervezet e fordulatot kivenné a vonatkozó rendeletből.

- olvasható az előterjesztésben. A rendeletben tehát még mindig Eger vállal kötelezettséget, hogy fellobogózza Szarvaskőt, pedig a település már régesrégen újra önálló közigazgatásilag.