Az megvan, hogy még mindig Egernek kellene felzászlózni a szarvaskői várhegyet?
Olyan elavult rendeleteket talált a városvezetés Egerben, amelyeket részben vagy egészben meg lehet szüntetni. Ilyen például az is, hogy a szarvaskői várromot még mindig Egernek kellene felzászlózni. De miért is?
Az egri közgyűlés Pénzügyi, Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottságának szerdai ülésén a szeptemberi közgyűlést megelőzően tárgyalta azt az előterjesztést, amely több, elavult önkormányzati rendelet frissítését célozza olyanok esetében, ami tartalmilag kiüresedett vagy az önkormányzat már nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel az adott témában.
A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló, több mint 20 éves önkormányzati rendelet egy bekezdését módosítják többek között:
...tekintettel arra, hogy az jelenleg az önkormányzatunk kötelezettségeként szabályozza a szarvaskői várszikla fellobogózását (az 1985. évi településegyesítéssel Eger város településrészévé vált Szarvaskő a helyi népszavazást követően 2002-ben lett ismételten önálló települési önkormányzat és közigazgatási egység), így a tényleges feladatellátáshoz igazodva a rendelettervezet e fordulatot kivenné a vonatkozó rendeletből.
- olvasható az előterjesztésben. A rendeletben tehát még mindig Eger vállal kötelezettséget, hogy fellobogózza Szarvaskőt, pedig a település már régesrégen újra önálló közigazgatásilag.
