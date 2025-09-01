szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Bábjáték

1 órája

A hatvanadik születésnap alkalmából az alapító tagokról is megemlékeznek majd a Harlekinben – évadnyitót tartottak a bábszínházban + galéria

Címkék#Harlekin Bászínház#bemutató#évadnyitó

Hétfő reggel megtartotta évadnyitó társulati ülését az egri Harlekin Bábszínház, melyen egyebek mellett az intézmény jövőbeni terveiről és a várható fejlesztésekről is szó esett. Az eseményen részt vett Vágner Ákos, Eger polgármestere, illetve Gömöri László és Gál Judit alpolgármesterek is.

Makó-Szabó Diána

A rendhagyó évadnyitón az egybegyűltek a stúdióban gyűltek össze, mert az intézmény nagytermének színpada 20 év után teljes felújításon esik át. A most megújuló színpad egyébként – a bábszínház hatvan éves fennállása alkalmából az alapító tagoknak tisztelegve – Demeter Zsuzsanna Színpadként működik majd tovább.

bábszínház
Az egri Harlekin Bábszínház évadnyitóján szóba került az is, hogy az intézmény idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A most megkezdett évadban az új bemutatók mellett már eddig is nagy sikerű előadások is várhatók új köntösbe bújva.

– A Boribon is megújulva tér vissza: a címszerepben Zádori Szilárddal. Egyik legnépszerűbb produkciónkat 2022. május 29-én mutattuk be. Ezek mellett további 11 előadást tervezünk a kínálatunkba vonni, melyekkel igényes szórakozást biztosíthatunk a csecsemők korosztályától kezdve egészen a felnőttekig – emelte ki Szűcs Réka, a Harlekin Bábszínház igazgatója. – A már megszokott korosztályos bérletek (óvodás, kisiskolás, iskolás, ifjúsági mellett) tematikus bérletkonstrukciókkal is készülünk erre a szezonra, például olyannal, melyet a bábszínház legnépszerűbb előadásaiból állíthatnak össze az érdeklődők az óvodás korosztály számára. Idén is elérhető a „szabad bérletünk”, amely tavaly is nagy népszerűségnek örvendett a családok körében: ezzel a konstrukcióval nekik biztosítunk bérletváltási lehetőséget, elsősorban a hétvégi előadásainkra. De sok egyéb újdonsággal is várjuk a hozzánk érkezőket.

A bábszínház kerek születésnapot ünnepel idén

Idén ünnepli a Harlekin Bábszínház az alapításának 60. évfordulóját. Ennek okán októberben három napos mini fesztivállal is készülnek, amelyre a vendégelőadások mellett meghívják az 1965-ben alapított Egri Bábszínpad még élő alapító tagjait. 

– Bízunk benne, hogy így is méltóképpen tudunk megemlékezni erről a fontos évfordulóról. Meglepetésekkel is készülünk – tette hozzá az intézmény igazgatója.

A Harlekin Bábszínház évadnyitó társulati ülése

Fotók: Huszár Márk

 

