A hatvanadik születésnap alkalmából az alapító tagokról is megemlékeznek majd a Harlekinben – évadnyitót tartottak a bábszínházban + galéria

A rendhagyó évadnyitón az egybegyűltek a stúdióban gyűltek össze, mert az intézmény nagytermének színpada 20 év után teljes felújításon esik át. A most megújuló színpad egyébként – a bábszínház hatvan éves fennállása alkalmából az alapító tagoknak tisztelegve – Demeter Zsuzsanna Színpadként működik majd tovább.

Az egri Harlekin Bábszínház évadnyitóján szóba került az is, hogy az intézmény idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.

A most megkezdett évadban az új bemutatók mellett már eddig is nagy sikerű előadások is várhatók új köntösbe bújva.

– A Boribon is megújulva tér vissza: a címszerepben Zádori Szilárddal. Egyik legnépszerűbb produkciónkat 2022. május 29-én mutattuk be. Ezek mellett további 11 előadást tervezünk a kínálatunkba vonni, melyekkel igényes szórakozást biztosíthatunk a csecsemők korosztályától kezdve egészen a felnőttekig – emelte ki Szűcs Réka, a Harlekin Bábszínház igazgatója. – A már megszokott korosztályos bérletek (óvodás, kisiskolás, iskolás, ifjúsági mellett) tematikus bérletkonstrukciókkal is készülünk erre a szezonra, például olyannal, melyet a bábszínház legnépszerűbb előadásaiból állíthatnak össze az érdeklődők az óvodás korosztály számára. Idén is elérhető a „szabad bérletünk”, amely tavaly is nagy népszerűségnek örvendett a családok körében: ezzel a konstrukcióval nekik biztosítunk bérletváltási lehetőséget, elsősorban a hétvégi előadásainkra. De sok egyéb újdonsággal is várjuk a hozzánk érkezőket.