A 75. bányásznapot ünnepelték Gyöngyösön is

A bányásznap szervezői kicsik és nagyok szórakoztatására egyaránt gondoltak

Gyöngyösön délelőtt a Bányász Szakszervezet Gyöngyösi Alapszervezetének nyugdíjasai emlékeztek az egykori közös munkára, szép sikerekre, azokra a kedves kollégákra, akik már nem lehetnek köztünk. Megünnepelték jubiláló tagjaikat is. A délben kezdődött mátraalji – és azzal párhuzamosan a bükkábrányi – nyilvános rendezvényen számos gyerekeknek és felnőtteknek szóló programmal várták vendégeket. A mini sportpályáktól a szelfigépig, az ugrálóvártól a bungee trambulinig megannyi szórakoztató játékelem és program közül választhatnak a legkisebbek és a legnagyobbak egyaránt.

A Fő téri bányásznap zenés és táncos produkciói sorában fellépett a többek között Heves Megyei Prima Díjas Vidróczki Néptáncegyüttes, majd a gyöngyösi gyerekek kedvence, a Hiszi a Piszi zenekar, és volt modern tánc előadás is. A bányász zenekar térzenéje után a Gyöngyös Város Kultúrájáért-díjas Sound of Spirit Énekegyüttes műsora, végül pedig az esti nagykoncerten az országos ismertségű domoszlói Road együttes koncertje a program.