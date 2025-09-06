40 perce
A 75. bányásznapot ünnepelték Gyöngyösön is
A bányászok 75. alkalommal tartanak országszerte bányásznapot, az MVM Mátra Energia Zrt. visontai bányájának dolgozói Gyöngyösön ünnepeltek. A bányásznap Gyöngyösön már a jövő hétvégi szüreti napok hangulatát hozta a városba.
Az idei jubileumi bányásznap eseményei Gyöngyösön szombaton zajlottak, de 75. alkalom ünnepi eseményeit már pénteken megtartotta a visontai MVM Mátra Energia Zrt. a negyven éves bükkábrányi bányájában.
Portálunkon beszámoltunk róla, hogy a bükkábrányi ünnepségen Mata Tibor bányaigazgató fölelevenítette, hogy régen a bányavidékek más-más időpontban tartották a bányásznapokat. Az első központi alkalmat 1951. szeptemberének első vasárnapján rendezték, azóta is ekkor ünnepelnek közösen. Mint mondta, azóta sokat változott a hazai bányászat, a két legnagyobb bányaüzem mára a visontai és a bükkábrányi külszíni fejtés maradt.
75. Bányásznap GyöngyösönFotók: Czímer Tamás / Heol.hu
A bányásznap szervezői kicsik és nagyok szórakoztatására egyaránt gondoltak
Gyöngyösön délelőtt a Bányász Szakszervezet Gyöngyösi Alapszervezetének nyugdíjasai emlékeztek az egykori közös munkára, szép sikerekre, azokra a kedves kollégákra, akik már nem lehetnek köztünk. Megünnepelték jubiláló tagjaikat is. A délben kezdődött mátraalji – és azzal párhuzamosan a bükkábrányi – nyilvános rendezvényen számos gyerekeknek és felnőtteknek szóló programmal várták vendégeket. A mini sportpályáktól a szelfigépig, az ugrálóvártól a bungee trambulinig megannyi szórakoztató játékelem és program közül választhatnak a legkisebbek és a legnagyobbak egyaránt.
A Fő téri bányásznap zenés és táncos produkciói sorában fellépett a többek között Heves Megyei Prima Díjas Vidróczki Néptáncegyüttes, majd a gyöngyösi gyerekek kedvence, a Hiszi a Piszi zenekar, és volt modern tánc előadás is. A bányász zenekar térzenéje után a Gyöngyös Város Kultúrájáért-díjas Sound of Spirit Énekegyüttes műsora, végül pedig az esti nagykoncerten az országos ismertségű domoszlói Road együttes koncertje a program.
A rendezvényen természetesen a Mátra és Gyöngyös ízei és italai is bemutatkoztak. A helyi termelők jóvoltából tradicionális ételeket és borokat lehetett kapni.
