25 (millió) tonna fekete szén… A bányásznap mindig nagy ünnep volt Hevesben +fotók

A hétvégén országszerte a 75. bányásznap rendezvényei zajlanak, amely nap a bányászok iránti tisztelet és megbecsülés jeleként jött létre.

Bányásznap a 70-80-as évek fordulóján

Forrás: mnl.gov.hu

A bányásznap – szeptember első vasárnapja – hosszú múltra tekint vissza. 1951 előtt bányavidékenként eltérő időpontban rendezték az ünnepségeket a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére. Az ötvenes évek elejéig elsősorban a bányászok védőszentje, Szent Borbála napjához, december 4-hez kötődött az ünnep. 1951-től országosan, egységesen szeptember első vasárnapján tartják a bányásznapot.

Bányászok 1959-ben

Forrás: MTI / Jármai Béla

Portálunk jogelődje, a Népújság 1958-ban arról tudósított, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Végrehajtó Bizottsága így köszöntötte a bányásznapon a dolgozókat:

"Forró szeretettel köszöntjük a nyolcadik bányásznapon Heves megye szén-, érc-, és kőbányászait, az olajmunkásokat: a föld mélyének minden munkását. Őszinte szívvel mondunk Heves megye dolgozói nevében is köszönetét azért az áldozatos és kemény munkáért, amely olyannyira jellemzője bányászainknak, amellyel napról napra, hónapról hónapra biztosítják az ipar legfontosabb nyersanyagait, amellyel hozzájárulnak nagy célkitűzéseink megvalósításához, az egész nép életszínvonalának növeléséhez. Hősi helytállásukról, férfias munkájukról mindenkor csak a legnagyobb elismerés hangján szólt a párt, s úgy számított rájuk harcaiban, terveiben, mint leghűségesebb segítőire, mint a munkásosztály egyik legforradalmibb rétegére. Erre a bizalomra, – mint mindig – ebben az esztendőben is rászolgáltak bányászaink, akik jó eredményekkel, becsületes munkával bizonyították be hűségüket a nép, a szocializmus, a béke ügyéhez."

A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) brigádjának bányászai a baleset- elhárítási oktatást hallgatják a műszakkezdés előtt a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt gyöngyösi XII. altárójában.

Forrás: MTI / MTVA / Fehérváry Ferenc

A bányásznap 1975-ben különleges alkalom volt Heves megyében

1975-ben arról írt a Népújság, hogy a magyar szénbányászatban eddig példa nélkül álló, kimagasló termelési eredménnyel köszöntik az idei bányásznapot a visontai bányászok.

– A Mátraalji Szénbányák Thorez Külfejtéses Bányaüzemében pénteken felszínre hozták a 25 milliomodik tonna szenet. Ezt a teljesítményt hat év alatt érték el az ország legnagyobb és legkorszerűbb külfejtéses bányaüzemében. Hazánkban még egyetlen bánya sem termelt ilyen nagy mennyiségű, vagy ezt megközelítő szenet ennyi idő alatt. Visontán 1969 nyarán kezdték meg a széntermelést, s azóta évről évre nagyobb mennyiségű fűtőanyagot szolgáltat az automatizált géprendszerekkel berendezett bánya a szomszédos Gagarin Hőerőmű részére. A mátraalji bányászok termelési eredményeit nagymértékben elősegítette a XI. pártkongresszus tiszteletére kibontakozott munkaverseny, amelyben vállalták, hogy a Gagarin Hőerőmű szükségleteit a legnagyobb erőfeszítések árán is jó minőségű fűtőanyaggal elégítik ki – írtuk 1975-ben.