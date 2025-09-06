1 órája
25 (millió) tonna fekete szén… A bányásznap mindig nagy ünnep volt Hevesben +fotók
Portálunk jogelődje, a Népújság rendszeresen tudósított a bányászok ünnepnapjának eseményeiről. A bányásznap korabeli történéseiből válogattunk a lap hajdani cikkei alapján.
A hétvégén országszerte a 75. bányásznap rendezvényei zajlanak, amely nap a bányászok iránti tisztelet és megbecsülés jeleként jött létre.
A bányásznap – szeptember első vasárnapja – hosszú múltra tekint vissza. 1951 előtt bányavidékenként eltérő időpontban rendezték az ünnepségeket a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére. Az ötvenes évek elejéig elsősorban a bányászok védőszentje, Szent Borbála napjához, december 4-hez kötődött az ünnep. 1951-től országosan, egységesen szeptember első vasárnapján tartják a bányásznapot.
Portálunk jogelődje, a Népújság 1958-ban arról tudósított, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Végrehajtó Bizottsága így köszöntötte a bányásznapon a dolgozókat:
"Forró szeretettel köszöntjük a nyolcadik bányásznapon Heves megye szén-, érc-, és kőbányászait, az olajmunkásokat: a föld mélyének minden munkását. Őszinte szívvel mondunk Heves megye dolgozói nevében is köszönetét azért az áldozatos és kemény munkáért, amely olyannyira jellemzője bányászainknak, amellyel napról napra, hónapról hónapra biztosítják az ipar legfontosabb nyersanyagait, amellyel hozzájárulnak nagy célkitűzéseink megvalósításához, az egész nép életszínvonalának növeléséhez. Hősi helytállásukról, férfias munkájukról mindenkor csak a legnagyobb elismerés hangján szólt a párt, s úgy számított rájuk harcaiban, terveiben, mint leghűségesebb segítőire, mint a munkásosztály egyik legforradalmibb rétegére. Erre a bizalomra, – mint mindig – ebben az esztendőben is rászolgáltak bányászaink, akik jó eredményekkel, becsületes munkával bizonyították be hűségüket a nép, a szocializmus, a béke ügyéhez."
A bányásznap 1975-ben különleges alkalom volt Heves megyében
1975-ben arról írt a Népújság, hogy a magyar szénbányászatban eddig példa nélkül álló, kimagasló termelési eredménnyel köszöntik az idei bányásznapot a visontai bányászok.
– A Mátraalji Szénbányák Thorez Külfejtéses Bányaüzemében pénteken felszínre hozták a 25 milliomodik tonna szenet. Ezt a teljesítményt hat év alatt érték el az ország legnagyobb és legkorszerűbb külfejtéses bányaüzemében. Hazánkban még egyetlen bánya sem termelt ilyen nagy mennyiségű, vagy ezt megközelítő szenet ennyi idő alatt. Visontán 1969 nyarán kezdték meg a széntermelést, s azóta évről évre nagyobb mennyiségű fűtőanyagot szolgáltat az automatizált géprendszerekkel berendezett bánya a szomszédos Gagarin Hőerőmű részére. A mátraalji bányászok termelési eredményeit nagymértékben elősegítette a XI. pártkongresszus tiszteletére kibontakozott munkaverseny, amelyben vállalták, hogy a Gagarin Hőerőmű szükségleteit a legnagyobb erőfeszítések árán is jó minőségű fűtőanyaggal elégítik ki – írtuk 1975-ben.
"A megyeszékhely egyik éttermében látták vendégül a dolgozókat"
1982-ben is ünnepelt megyénk bányásztársadalma.
– A Mátraalji Szénbányák üzemeiben, Visontán, Ecséden, Petőfibányán, Rózsaszentmártonban és Gyöngyösön is megemlékeztek a bányásznapról. Az ünnepi köszöntőket követően osztották ki a kitüntetéseket, jutalmakat a legjobb dolgozóknak. Rózsaszentmártonban emléktáblát is koszorúztak. Ünnepelték a bányásznapot a Földgázkutató és -Feltáró Vállalat egri üzemében is: a megyeszékhely egyik éttermében látták vendégül a dolgozókat. A Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat egri üzemének kollektívája szintén aznap ünnepelt, Pallaghy Barnabás üzemvezető emlékezett meg a bányásznapról, szólt az üzem feladatairól. Részt vett az ünnepségen dr. Szűcs László főigazgató, a megyei párt végrehajtó bizottságának tagja is. Bányásznapi ünnepségek zajlottak többek között Egercsehiben, Recsken, Istenmezején is – tudósítottunk 1982-ben.
"Szerényebb körülmények között rendezik megyeszerte a bányásznapot"
Az 1989-es beszámoló már visszafogottabb külsőségekről számolt be.
– Szerényebb körülmények között – éppen az ismert gondok, feszültségek miatt – rendezik országszerte, megyeszerte az idei, immár harminckilencedik bányásznapot. Pénteken délután Egerben, a Park Szállóban tartotta ünnepségét az Országos Érc- és Ásványbányák Kutató és Termelő Műveinek kollektívája. Dr. Gyurkó László igazgató mondott ünnepi beszédet, majd elismeréseket adtak át. Megemlékezéseket tartanak ma, szombaton a felnémeti, illetve istenmezeji üzemükben is. Ugyancsak pénteken délután rendeztek ünnepséget a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat egri üzemében. Csajtai Géza igazgató méltatta munkájukat, és kitüntetéseket adott át az élenjáróknak. Ma a megyeszékhelyen, az olajbányász sporttelepen egész napos program keretében találkoznak az üzem dolgozói, ahol játékos vetélkedőket tartanak. Az egri Platán étteremben találkozott pénteken délután a Kőolajkutató Vállalat Egri Bányászati Üzemének kollektívája. Németh Lajos üzemvezető köszöntötte őket, majd elismeréseket nyújtott át – írta a Népújság.
Koszorúzási ünnepséggel kezdődött az 1989-es bányásznapi ünnepség a Mátraaljai Szénbányáknál.
– A gyöngyösi, központi épület mellett levő tanácsterem falán megkoszorúzták a mártírhalált halt bányászok emléktábláját. Ugyancsak elhelyezték a kegyelet virágait Rózsaszentmártonban, a bányász művelődési ház falán levő emléktáblán. Megemlékezéseket tartottak a vállalat ecsédi, petőfibányai, egercsehi, valamint bükkábrányi üzemében is. Ma egész napos programot szerveznek Visontán, a Thorez Bányaüzem központja előtti téren. A műsor térzenével kezdődik, majd dr. Goda Miklós vezérigazgató mond ünnepi beszédet, és kitüntetéseket ad át. Ezt követően kultúrműsorral, cigányzenével, diszkóval szórakoztatják és vendégül látják a bányászcsaládokat. A hagyományoknak megfelelően a parádfürdői Sándor-réten találkoznak ma délelőtt a Recski Ércbánya Vállalat dolgozói. Szigeti Károly igazgató mond ünnepi beszédet, majd átadják az elismeréseket a kollektíva legjobbjainak. Ezt követően közös ebéden, vesznek részt családtagokkal, gyerekekkel együtt. A szórakozásról fővárosi művészek gondoskodnak – írtuk 1989-ben a Népújságban.
