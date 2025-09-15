szeptember 15., hétfő

Harmadszor tisztelegtek a mátraderecskei bányászok emléke előtt

Mátraderecskén idén is a tisztelet és az összetartozás jegyében gyűltek össze a helyiek és vendégeik. A bányásznapi megemlékezés a 2023-ban felavatott emlékműnél zajlott, ahol beszédek, koszorúzás és a Bányászhimnusz közös eléneklése idézte fel a bányászhagyományokat.

Elek Andrea

Szeptember második szombatján immár harmadik alkalommal tartották meg a bányásznapi megemlékezést Mátraderecskén. A rendezvény központi helyszíne a 2023-ban felavatott bányász emlékmű volt, amelyet a helyi fafaragómester, Veress László készített. Minderről a település hivatalos Facebook-oldalán számoltak be.

Bányásznapi megemlékezést tartottak Mátraderecskén
Bányásznapi megemlékezést tartottak Mátraderecskén
Forrás: Mátraderecske Község/Facebook

Koszorúztak a bányásznapi megemlékezésen

Az ünnepségen Forgó Gábor polgármester és Dobor István, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nógrád Vármegyei Nyugdíjas Szakszervezetének elnöke mondott beszédet, majd koszorúzással rótták le kegyeletüket a résztvevők. Koszorút helyezett el a BDSZ Nádujfalusi Szakszervezetének elnöke és helyettese, valamint a mátraderecskei bányászok képviselői is. A megemlékezés meghitt hangulatát emelte a Mátraderecskei Hagyományőrző Népdalkör, akik a Bányászhimnusz szívhez szóló előadásával tisztelegtek az egykori bányászok emléke előtt.

Az esemény végén az önkormányzat a tanácskozóteremben fogadással látta vendégül a jelenlévőket, ahol kötetlen beszélgetés zárta a napot. A rendezvény üzenete idén is egyértelműen megfogalmazódott: „Aki bányász volt, örökre az marad."

 

