3 órája
Harmadszor tisztelegtek a mátraderecskei bányászok emléke előtt
Mátraderecskén idén is a tisztelet és az összetartozás jegyében gyűltek össze a helyiek és vendégeik. A bányásznapi megemlékezés a 2023-ban felavatott emlékműnél zajlott, ahol beszédek, koszorúzás és a Bányászhimnusz közös eléneklése idézte fel a bányászhagyományokat.
Szeptember második szombatján immár harmadik alkalommal tartották meg a bányásznapi megemlékezést Mátraderecskén. A rendezvény központi helyszíne a 2023-ban felavatott bányász emlékmű volt, amelyet a helyi fafaragómester, Veress László készített. Minderről a település hivatalos Facebook-oldalán számoltak be.
Koszorúztak a bányásznapi megemlékezésen
Az ünnepségen Forgó Gábor polgármester és Dobor István, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nógrád Vármegyei Nyugdíjas Szakszervezetének elnöke mondott beszédet, majd koszorúzással rótták le kegyeletüket a résztvevők. Koszorút helyezett el a BDSZ Nádujfalusi Szakszervezetének elnöke és helyettese, valamint a mátraderecskei bányászok képviselői is. A megemlékezés meghitt hangulatát emelte a Mátraderecskei Hagyományőrző Népdalkör, akik a Bányászhimnusz szívhez szóló előadásával tisztelegtek az egykori bányászok emléke előtt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az esemény végén az önkormányzat a tanácskozóteremben fogadással látta vendégül a jelenlévőket, ahol kötetlen beszélgetés zárta a napot. A rendezvény üzenete idén is egyértelműen megfogalmazódott: „Aki bányász volt, örökre az marad."
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot