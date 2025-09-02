szeptember 2., kedd

Megkezdődött a beiratkozás a MATE gyöngyösi campusán

Címkék#beiratkozás#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#felsőoktatás#campus

Keddtől péntekig válnak egyetemi polgárokká a MATE gyöngyösi campusának új hallgatói. A beiratkozó gyöngyösi hallgatók minden nap hasznos tájékoztatókat hallhatnak az egyetemi éveikkel kapcsolatban.

Szabó István

Kedden érkezett a beiratkozó gyöngyösi hallgatók első csoportja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusára. A 2025-2026-os tanévre felvételt nyert hallgatók közül az első napon az Agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési, illetve a Gazdaságinformatikus alapképzési szakok, továbbá a Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés elsőévesei váltak egyetemi polgárokká. 

A beiratkozó gyöngyösi hallgatók tájékoztatókat is kaptak
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Köszöntőjében dr. Zörög Zoltán, a campus főigazgató-helyettese megköszönte a beiratkozóknak, hogy a campuson kívánják tovább bővíteni a tudásukat. 

– Mindehhez az intézményünk infrastruktúrája élhető, az egyik leginkább az a MATE campusai között. Jelen vannak 4 féléves, illetve alapképzésben részt vevők is. Bízom abban, hogy az előirányzott félévek mintatantervi teljesítésében semmi sem fogja hátráltatni önöket. Ebben a campusunk minden segítséget megad. Intézményünkre a családias légkör jellemző. A kikapcsolódásban pedig a Mátra nyújt majd számtalan lehetőséget – üdvözölte az új hallgatókat dr. Zörög Zoltán.

A beiratkozó gyöngyösi hallgatók között voltak újabb szakot elvégezni vágyók is

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy idén 167 felvételt nyert jelentkező és csaknem 50 külföldi hallgató készülhet az egyetemi éveire, továbbá a pótfelvételin még 42-en biztosították a helyüket a gyöngyösi campuson. Kedden kiderült, hogy vegyesen vannak, akik már szereztek valamilyen diplomát Gyöngyösön, és folytatják a tanulmányaikat más szakon, de akadtak, akik a nyílt napokról voltak ismerősök a vendéglátóknak. Szép számmal beiratkoztak idén érettségizett fiatalok is. Szerdán a Kereskedelem és marketing alapképzési szak, a Pénzügy és számvitel alapképzési szak, valamint a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak hallgatói, pénteken pedig a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzést kezdők iratkoznak be.

A gólyák valamennyi napon információkat kapnak a beiratkozásról, a félévkezdésről, a legfontosabb tudnivalókról a tanulmányokkal kapcsolatosan, de a nyelvi tárgyakkal, és a diákélettel kapcsolatos tájékoztatók is elhangzanak.

Beiratkozás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán

Fotók: Czímer Tamás

 





 

