Minden szülő rémálma az iskolakezdésnél – most megmutatjuk a tuti trükköt, hogy ne idegeskedéssel induljon a reggel

Az utóbbi években egyre több szülő fedezi már fel, hogy a tízórai lehet színes és kreatív is. A közösségi oldalakon valóságos verseny zajlik a legszebb, legötletesebb uzsonnás dobozok készítője címért. Jó hír, hogy nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat. Néhány apró trükkel könnyen a „bento box”, azaz a japán stílusú ebéd- / tízórai- / uzsonnás doboz mestereivé válhatunk. Az elképzelés arra épül, hogy több elemből álló harapnivalókból állítjuk össze a doboz tartalmát. Ha ihletre van szükséged, a cikk végén egyszerű és egészséges recepteket is találsz.

A bento box uzsonnás dobozokba kreatív uzsonnák is kerülhetnek. A cél, hogy egészséges nasikat csempésszünk a gyerekek mindennapjaiba. Képünk illusztráció.

A szendvics az uzsonnás dobozok egyik legpraktikusabb alapja, de korántsem kell mindig ugyanolyannak lennie. Biztosan sokunknak eszünkbe jut a hagyományos zsemle, amelybe felvágott és paprika kerül. A kenyérfajták, szendvicsalapok variálásával (például teljes kiőrlésű, magos, rozsos, bagett, tortilla) máris új ízvilágot kapunk, de a belevalókkal is bátran lehet kísérletezni:

a klasszikus párosítások mellett kipróbálhatunk házi készítésű, értékes zsírsavakban gazdag margarin alapú zöldséges krémeket, fűszeres csirkemellet, grillezett zöldségeket vagy akár gyümölcsös kombinációkat is

Kreatív uzsonna kreatív formában

Bármilyen hagyományos tízórai, uzsonna átalakulhat mókás finomsággá. Egy egyszerű szendvics vagy süteménykiszúróval pillanatok alatt készíthetünk szíveket, csillagokat vagy akár állatformákat. Nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni, a lényeg, hogy játékosak legyenek. Ugyanez kipróbálható sajtszeletekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is. Ha egy szendvics mosolygó arcot kap uborkaszeletből és paradicsomból, vagy a sajtcsillagok mellett répa-holdacska is kerül a dobozba,

a gyerekek szinte észrevétlenül eszik meg a zöldséget.

Ráadásul beszerezhetünk vidám, színes kiegészítőket, például gyümölcsnyársakat mókás figurákkal, melyekkel még vonzóbbá és izgalmasabbá tehető az uzsonna.

Egészségesebb hozzávalók dobozba rejtve

Az uzsonnás doboz remek lehetőség arra, hogy észrevétlenül csempésszünk egészségesebb hozzávalókat a gyerekek étrendjébe. A kedvenc ételeket kiegészíthetjük apróra vágott zöldségekkel, a hagyományos felvágottak helyett pedig választhatunk sovány húsokat, tojást vagy hüvelyesekből készült pástétomot. A friss gyümölcsöket kisebb darabokra vágva, vidám formákba rendezve sokkal szívesebben fogyasztják el, a ropogós magvak vagy teljes kiőrlésű kekszek pedig

egészséges nasikként működhetnek.

De milyen is az a bento box?

A stílus egyik legnagyobb előnye, hogy többféle apró falat fér bele, így minden falat más és más lesz. A szendvics mellé tehetünk egy marék bogyós gyümölcsöt, néhány ropogós zöldséghasábot, egy kis pohár joghurtot vagy pár szem mandulát, mogyorót. A változatosság nemcsak a gyerekek figyelmét köti le, de abban is segít, hogy kiegyensúlyozottabban táplálkozzanak, hiszen így egyszerre többféle tápanyagot és vitamint fogyasztanak el.