1 órája
Minden szülő rémálma az iskolakezdésnél – most megmutatjuk a tuti trükköt, hogy ne idegeskedéssel induljon a reggel
Az iskolakezdés nem kizárólag a füzetek és ceruzák beszerzéséről szól, hiszen ilyenkor újraindul a szülők egyik mindennapos kihívása: mit tegyünk a gyerekek uzsonnás dobozaiba, hogy az ne csak egészséges legyen, hanem örömmel egyék meg? Íme néhány egyszerű tipp a Ramatól, amelyekkel feldobhatjuk a csemegéket. Ebben a bento boxok is segíthetnek ám a szülőknek.
Az utóbbi években egyre több szülő fedezi már fel, hogy a tízórai lehet színes és kreatív is. A közösségi oldalakon valóságos verseny zajlik a legszebb, legötletesebb uzsonnás dobozok készítője címért. Jó hír, hogy nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat. Néhány apró trükkel könnyen a „bento box”, azaz a japán stílusú ebéd- / tízórai- / uzsonnás doboz mestereivé válhatunk. Az elképzelés arra épül, hogy több elemből álló harapnivalókból állítjuk össze a doboz tartalmát. Ha ihletre van szükséged, a cikk végén egyszerű és egészséges recepteket is találsz.
A szendvics az uzsonnás dobozok egyik legpraktikusabb alapja, de korántsem kell mindig ugyanolyannak lennie. Biztosan sokunknak eszünkbe jut a hagyományos zsemle, amelybe felvágott és paprika kerül. A kenyérfajták, szendvicsalapok variálásával (például teljes kiőrlésű, magos, rozsos, bagett, tortilla) máris új ízvilágot kapunk, de a belevalókkal is bátran lehet kísérletezni:
a klasszikus párosítások mellett kipróbálhatunk házi készítésű, értékes zsírsavakban gazdag margarin alapú zöldséges krémeket, fűszeres csirkemellet, grillezett zöldségeket vagy akár gyümölcsös kombinációkat is
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kreatív uzsonna kreatív formában
Bármilyen hagyományos tízórai, uzsonna átalakulhat mókás finomsággá. Egy egyszerű szendvics vagy süteménykiszúróval pillanatok alatt készíthetünk szíveket, csillagokat vagy akár állatformákat. Nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni, a lényeg, hogy játékosak legyenek. Ugyanez kipróbálható sajtszeletekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is. Ha egy szendvics mosolygó arcot kap uborkaszeletből és paradicsomból, vagy a sajtcsillagok mellett répa-holdacska is kerül a dobozba,
a gyerekek szinte észrevétlenül eszik meg a zöldséget.
Ráadásul beszerezhetünk vidám, színes kiegészítőket, például gyümölcsnyársakat mókás figurákkal, melyekkel még vonzóbbá és izgalmasabbá tehető az uzsonna.
Egészségesebb hozzávalók dobozba rejtve
Az uzsonnás doboz remek lehetőség arra, hogy észrevétlenül csempésszünk egészségesebb hozzávalókat a gyerekek étrendjébe. A kedvenc ételeket kiegészíthetjük apróra vágott zöldségekkel, a hagyományos felvágottak helyett pedig választhatunk sovány húsokat, tojást vagy hüvelyesekből készült pástétomot. A friss gyümölcsöket kisebb darabokra vágva, vidám formákba rendezve sokkal szívesebben fogyasztják el, a ropogós magvak vagy teljes kiőrlésű kekszek pedig
egészséges nasikként működhetnek.
De milyen is az a bento box?
A stílus egyik legnagyobb előnye, hogy többféle apró falat fér bele, így minden falat más és más lesz. A szendvics mellé tehetünk egy marék bogyós gyümölcsöt, néhány ropogós zöldséghasábot, egy kis pohár joghurtot vagy pár szem mandulát, mogyorót. A változatosság nemcsak a gyerekek figyelmét köti le, de abban is segít, hogy kiegyensúlyozottabban táplálkozzanak, hiszen így egyszerre többféle tápanyagot és vitamint fogyasztanak el.
Nem szükséges rögtön mesterműveket alkotni, a titok sokkal inkább az, hogy fokozatosan vezessük be a kreatív elemeket. Elég lehet az elején színes szilikon formákat használni az ételek elkülönítéséhez, vagy egy színes doboz közös kiválasztása. Ahogy egyre magabiztosabbak leszünk, jöhetnek a bonyolultabb figurák és színkombinációk, a zöldségnyársak és az aranyos kiegészítők. Vonjuk be nyugodtan a gyerekeket is, akik ha maguk dönthetik el, milyen feltéteket szeretnének a szendvicsébe, vagy milyen formát kapjon a kenyér, sokkal lelkesebben fogják megenni az uzsonnát. Hétvégén közösen is készíthettek próbadobozokat, ahol mindenki kipróbálhatja a saját ötleteit.
Ez nemcsak a gyerekek kreativitását fejleszti, hanem egy kedves közös élményt is ad, ami megkönnyíti a hétköznapokat.
Egészséges finomságok, mely több napig elállnak
Vöröslencsés szendvicskrém
Hozzávalók (12 adaghoz)
- 1/3 pohár Rama Crema növényi habkrém 31% 200 ml
- 70 g vöröslencse
- 20 g gyömbér
- 2 tk paradicsompüré
- 5-6 ek kókusztej
- 1,5 tk só
- 2 tk finomítatlan nádcukor
Az elkészítéséhez forralj fel 7 dl vizet, melyet ízesíts 1 teáskanál sóval és nádcukorral. Ebben főzd a lencsét, körülbelül 5-7 percig. Ha kész, pár percig pihentesd, majd szűrd le, és az egyharmadát tedd félre. A maradékhoz add hozzá a szeletelt gyömbért, a paradicsompürét, egy csipet sót, 1 teáskanál nádcukrot és a kókusztejet. Botmixerrel pürésítsd, majd néhány perc után dolgozd bele a fenti mennyiségű Rama Cremat, a végén pedig a maradék lencsét. Tálalás előtt érdemes legalább fél óráig hűteni, hogy kenhető legyen.
Cukkinis banános muffin
Hozzávalók (4 adaghoz)
- 125 g Rama laktózmentes sütőmargarin
- 150 g tönkölybúzaliszt
- 100 g barnacukor
- 25 g kakaópor (20-22%-os)
- 1/2 tk só
- 1/2 tk szódabikarbóna
- 1 csomag sütőpor
- 1 tk fahéj (őrölt)
- 2 db banán (kisebb, érett)
- 150 g cukkini
- 100 ml növényi tej
- 1 tk vaníliaaroma
- 50 g durvára tört dió
Az elkészítéshez először melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra. A lisztet szitáld bele egy tálba, keverd el a cukorral, sóval, szódabikarbónával, sütőporral és az őrölt fahéjjal. A cukkinit reszeld le, nyomkodj ki belőle annyi folyadékot, amennyit csak lehet. A banánt törd össze villával, majd add hozzá az olvasztott margarint, a szobahőmérsékletű növényi tejet, vaníliaaromát, majd a lecsepegtetett, reszelt cukkinit, és keverd össze. Forgasd hozzá a lisztes keveréket, végül pedig a durvára tört diót is. Ha nem szilikon muffin formát használsz, akkor a sütőforma mélyedéseibe tegyél papírkapszlikat.A masszát oszd el egyenletesen a muffin formákba, maximum 3/4-ig töltve azokat. Szórd meg őket a maradék dióval. Előmelegített sütőben süsd kb. 20 percig, és hagyd, hogy a formában hűljenek ki.
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Pofozkodás, hajtépés - anyukák verekedtek össze egy hevesi kisvárosban
Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel