Gyorsabb és egyszerűbb lett az utazás a MÁV+ appban
Mostantól még gyorsabban indulhatunk útnak a MÁV+ app segítségével. Az új widget funkcióval a bérlet már a főképernyőről is elérhető.
„Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!” – ezzel a mondattal népszerűsítjük a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi - írta Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a MÁV-csoport Facebook-oldalán.
A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például az ún. shortcut lehetőség, amelyek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a ’Tervezés’ fülön pedig új ’Kedvenc’ funkció került bevezetésre. Ennek révén az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek. Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig a két appverzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető - részletezi.
