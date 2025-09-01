Gyorsabb és egyszerűbb lett az utazás a MÁV+ appban

„Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!” – ezzel a mondattal népszerűsítjük a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi - írta Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a MÁV-csoport Facebook-oldalán.

Az új widget funkcióval a bérlet már a főképernyőről is elérhető

Forrás: MÁV

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például az ún. shortcut lehetőség, amelyek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a ’Tervezés’ fülön pedig új ’Kedvenc’ funkció került bevezetésre. Ennek révén az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek. Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig a két appverzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető - részletezi.