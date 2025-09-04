szeptember 4., csütörtök

Legendák a levegőben

46 perce

Besenyei Péter a maklári repülőtéren tart bemutatót

Besenyei Péter#Rohács Tamás

Visszatér Maklárra a Legendák a levegőben. Ezúttal Besenyei Péter is tart látványos légibemutatót.

Tóth Balázs

Április után szeptemberben is ellátogat Maklárra a Legendák a levegőben repülős sétarepülő sorozat. Szeptember 13–án és 14-én várják az érdeklődőket a maklári repülőtérre, ahol lesznek légibemutatók is. Látható lesz Besenyei Péter világbajnok és a műrepülő válogatott Rohács Tamás is, a repülők közül pedig bemutatkozik a Shark és a Magnus.

Besenyei Péter két éve Mezőkövesden tartott műrepülő bemutatót
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Besenyei Péteren túl is lesznek programok

Lehetőség lesz sétarepülésre, élményrepülésre, műrepülésre is. Az ígéretek szerint lehet majd repülni a Sharkkal, AN-2-vel, Cessna 172-vel, Diamond 20-szal, sárkányrepülővel, autogyroval és helikopterrel is, a repülések ára személyenként 16-27 ezer forint között lesz.

 

 

