Friss bejelentés: hepatitises és skarlátos betegeket találtak Hevesben

Felütötték a fejüket a fertőző betegségek Heves megyében: egy hét leforgása alatt megduplázódott az esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése aggasztó tendenciára figyelmeztet.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 36. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében emelkedett a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, és egy skarlátos megbetegedést is regisztráltak.

fertőző betegségek, skarlát
Fertőző betegségek terjednek Heves megyében – a legfrissebb adatok több kórokozó megjelenésére utalnak
Ezek a betegségek vannak jelen Hevesben

Szeptember 1. és 7. között – a 35. és 36. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma egyről négyre emelkedett Heves vármegyében, és egy skarlátos esetet is bejelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma is nőtt: két beteget regisztráltak. A dokumentumból az is kiderül, hogy egy közösségi gastroenteritis-járvány is kitört az országban, de ez nem érinti a vármegyét.

Az elmúlt héten hírt adtunk arról is, hogy a szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a szomszédos megyében megjelent a fertőző sárgaság. Szeptember közepére azonban drasztikus fordulat állt be: a hepatitis A megbetegedések száma csaknem az ötszörösére emelkedett. A 36. heti jelentés alapján Heves vármegyében három Hepatitis A-val fertőzött beteget regisztráltak.

 

 

