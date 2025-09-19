4 órája
Friss bejelentés: hepatitises és skarlátos betegeket találtak Hevesben
Felütötték a fejüket a fertőző betegségek Heves megyében: egy hét leforgása alatt megduplázódott az esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése aggasztó tendenciára figyelmeztet.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 36. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében emelkedett a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, és egy skarlátos megbetegedést is regisztráltak.
Ezek a betegségek vannak jelen Hevesben
Szeptember 1. és 7. között – a 35. és 36. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma egyről négyre emelkedett Heves vármegyében, és egy skarlátos esetet is bejelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma is nőtt: két beteget regisztráltak. A dokumentumból az is kiderül, hogy egy közösségi gastroenteritis-járvány is kitört az országban, de ez nem érinti a vármegyét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az elmúlt héten hírt adtunk arról is, hogy a szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak.
Fullasztó rohamokkal járó betegség ütötte fel a fejét Hevesben
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a szomszédos megyében megjelent a fertőző sárgaság. Szeptember közepére azonban drasztikus fordulat állt be: a hepatitis A megbetegedések száma csaknem az ötszörösére emelkedett. A 36. heti jelentés alapján Heves vármegyében három Hepatitis A-val fertőzött beteget regisztráltak.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció