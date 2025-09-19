Friss bejelentés: hepatitises és skarlátos betegeket találtak Hevesben

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 36. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében emelkedett a fertőző májgyulladásos betegségben szenvedők száma, és egy skarlátos megbetegedést is regisztráltak.

Fertőző betegségek terjednek Heves megyében – a legfrissebb adatok több kórokozó megjelenésére utalnak

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

Ezek a betegségek vannak jelen Hevesben

Szeptember 1. és 7. között – a 35. és 36. hét összehasonlítása alapján – a Hepatitis infectiosával diagnosztizált betegek száma egyről négyre emelkedett Heves vármegyében, és egy skarlátos esetet is bejelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a salmonellás megbetegedések száma is nőtt: két beteget regisztráltak. A dokumentumból az is kiderül, hogy egy közösségi gastroenteritis-járvány is kitört az országban, de ez nem érinti a vármegyét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az elmúlt héten hírt adtunk arról is, hogy a szamárköhögéses megbetegedések között egy hevesi lakost is regisztráltak.