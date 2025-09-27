Bikicsunáj halhatatlan, ahogy a zenei halandzsa is – te is így énekelted ezeket a dalokat?

A homofónia talán legemlékezetesebb példája a Bikicsunáj, melyből később valódi jelenség lett. Az Alphaville Big in Japan című dalának sajátos "megújításával" született mém megjelent különböző termékeken is, az eredeti "elkövetőjéről" készített videó hosszú ideig a netes társadalom egyik kedvence volt. Annyira beleivódott a 2010-es évek popkultúrájába, hogy még egy nyelviskola is "Mr. Bikicsunájt" állította elrettentő példaként a nyelveket nem beszélők elé. A trónról a szívós szemű Márta sem taszíthatta le, amely Michel Teló akkori legismertebb slágerében (Ai Se Eu Te Pego) található egyik sorának félrehallásából származik.

Mr. Bikicsunáj még világsztárral is találkozhatott: a képen Haddaway társaságában látható.

A rendszerváltás előtti években és az 1990-es évtizedben Magyarországon kevésbé volt elterjedt az angol nyelv ismerete, a külföldi popzene viszont már nagy népszerűségnek örvendett.

Mivel a magyar emberek a (többnyire angol) szövegeket nem értették, az emberek hajlamosak voltak halandzsa-szöveggel helyettesíteni a számukra ismeretlen szöveget és így is énekelték a dalokat

(például a Modern Talking You’re My Heart, You’re My Soul elterjedt címe volt a „jomaha jomaszo”, vagy a Status Quo „In the army now” sorából ferdített „jamina”, esetleg Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You című dalát többször csak „Ádzseszkó”-ként emlegették, a refrén első sorának félreértése miatt).

Szentmihályon presszó lesz

Előfordult azonban olyan eset is, amikor magyar szavakat értettek bele az angol szövegekbe. Számos ilyen véletlenül vagy többé-kevésbé szándékosan félreértett dalszövegsor terjedt el, köztük a „Szentmihályon presszó lesz” (Sending out an SOS, a The Police Message in the Bottle dalának egy sora), a „Húzz be” (Who's bad, Michael Jackson Bad című dalának refrénje) vagy az „Ásót visz a Laci” (Kylie Minogue: I Should Be So Lucky), esetleg a „Van még brikett” (Eruption – One Way Ticket), a „Richard, touch me” (Depeche Mode – Personal Jesus), „A nagymamát szétvágjuk” (George Harrison – I've Got My Mind Set On You), a „Derrick, Derrick úr” (Boney M. – Daddy Cool) vagy a „Kérsz taslit?” (MC Hammer - U can't Touch This).

Néha a refrén nehezebben megjegyezhető sorait helyettesítették be olyan értelmes magyar szöveggel,

ami rímelt a könnyen megjegyezhető sorra. Így történhetett, hogy a Modern Talking Cheri Cheri Lady című népszerű slágeréből lett például a „Seri seri lédi, takarító néni / De nehéz a munka! / Hol a vécépumpa?” "átköltés" is.