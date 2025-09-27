2 órája
Bikicsunáj halhatatlan, ahogy a zenei halandzsa is – te is így énekelted ezeket a dalokat?
Mind tudjuk, a nyelv sajátja, hogy folyamatosan változik, úgy is, hogy megpróbálunk bizonyos szavak helyett valami olyat alkotni, mely nem csak könnyebben kimondható, de még értelme is van. Mr. Bikicsunájnak is emiatt járt az 5 percnél mindenképp hosszabb hírnév: halandzsanyelven előadott produkciója még ma, 15 évvel később sem ismeretlen szinte senkinek.
A homofónia talán legemlékezetesebb példája a Bikicsunáj, melyből később valódi jelenség lett. Az Alphaville Big in Japan című dalának sajátos "megújításával" született mém megjelent különböző termékeken is, az eredeti "elkövetőjéről" készített videó hosszú ideig a netes társadalom egyik kedvence volt. Annyira beleivódott a 2010-es évek popkultúrájába, hogy még egy nyelviskola is "Mr. Bikicsunájt" állította elrettentő példaként a nyelveket nem beszélők elé. A trónról a szívós szemű Márta sem taszíthatta le, amely Michel Teló akkori legismertebb slágerében (Ai Se Eu Te Pego) található egyik sorának félrehallásából származik.
A rendszerváltás előtti években és az 1990-es évtizedben Magyarországon kevésbé volt elterjedt az angol nyelv ismerete, a külföldi popzene viszont már nagy népszerűségnek örvendett.
Mivel a magyar emberek a (többnyire angol) szövegeket nem értették, az emberek hajlamosak voltak halandzsa-szöveggel helyettesíteni a számukra ismeretlen szöveget és így is énekelték a dalokat
(például a Modern Talking You’re My Heart, You’re My Soul elterjedt címe volt a „jomaha jomaszo”, vagy a Status Quo „In the army now” sorából ferdített „jamina”, esetleg Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You című dalát többször csak „Ádzseszkó”-ként emlegették, a refrén első sorának félreértése miatt).
Szentmihályon presszó lesz
Előfordult azonban olyan eset is, amikor magyar szavakat értettek bele az angol szövegekbe. Számos ilyen véletlenül vagy többé-kevésbé szándékosan félreértett dalszövegsor terjedt el, köztük a „Szentmihályon presszó lesz” (Sending out an SOS, a The Police Message in the Bottle dalának egy sora), a „Húzz be” (Who's bad, Michael Jackson Bad című dalának refrénje) vagy az „Ásót visz a Laci” (Kylie Minogue: I Should Be So Lucky), esetleg a „Van még brikett” (Eruption – One Way Ticket), a „Richard, touch me” (Depeche Mode – Personal Jesus), „A nagymamát szétvágjuk” (George Harrison – I've Got My Mind Set On You), a „Derrick, Derrick úr” (Boney M. – Daddy Cool) vagy a „Kérsz taslit?” (MC Hammer - U can't Touch This).
Néha a refrén nehezebben megjegyezhető sorait helyettesítették be olyan értelmes magyar szöveggel,
ami rímelt a könnyen megjegyezhető sorra. Így történhetett, hogy a Modern Talking Cheri Cheri Lady című népszerű slágeréből lett például a „Seri seri lédi, takarító néni / De nehéz a munka! / Hol a vécépumpa?” "átköltés" is.
A Bikicsunáj után szabadon
A legnépszerűbb azonban kétségkívül a Levelet kaptam, lájf volt, amelynek félreértett sorának eredeti szövegéről évtizedekkel később is vitatkoztak az internetes fórumokon és a közösségi platformokon az 1980-as évek gyermekei. Születtek olyan magyarázatok, hogy az eredeti szöveg „let us all talk 'bout life” volt, de az is felmerült, hogy az együttes tagjai Magyarországon hallották a „levelet kaptam” kifejezést, megtetszett nekik a hangzása és jól hangzó halandzsaként beépítették a dalba. Az együttes honlapján a dalszöveg rovatban azonban az angolul is halandzsa labadab dab dab live szerepel.
Az interneten tehát több évtizedes rejtélyre is fény derült.
Mivel üti el az idejét az, aki márminál?
Szinte mindenkinek okozott már dallamtapadást a "Már minálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szokásba..." kezdetű dal. Ha e zenei művet azonban nem olvassuk, csak halljuk, a szóközök bizony összemosódhatnak és akár tevékenységként is értelmezhetjük: márminálunk. Én márminálok, te márminálsz, ő márminál. Joggal merülhetett fel tehát bennünk a kérdés, hogy mivel tölti az idejét az, aki márminál? Egy biztos: nem meggy vagy makk fedeles kosárba történő szedésével.
