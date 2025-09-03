Bírók fizetését teljesen felemésztené a Tisza adója

A Világgazdaság írása szerint a Tisza Párt programja radikálisan átalakítaná a jelenlegi adórendszert. A mostani 15 százalékos egykulcsos szja helyett háromsávos progresszív adót vezetnének be: 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efölött 33 százalékos elvonással. Az elképzelés a munkavállalók kétharmadát sújtaná.

A bírók fizetése is veszélybe kerülne a Tisza adó miatt

Forrás: Magyar Nemzet

Az igazságszolgáltatás dolgozóit különösen keményen érintené a változás. A kormány által megkezdett bérrendezés végére, 2027-re a bírói illetmény bruttó 2,25 millió forintra nőne, amiből most nettó 1,5 millió maradna. Az új adórendszer viszont ezt 1,26 millió forintra vágná vissza, ami havi 238 ezer, éves szinten közel 3 millió forintos kiesést okozna.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztetett: a katonák szintén rosszul járnának, a legénység juttatásai évi 476 ezer forinttal csökkennének. Hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a katonák keresetét és további emeléseket biztosítson számukra.