1 órája
Nem a tárcád, az életed a tét: kiokosít az Heves vármegyei szerelő, így készülj fel helyesen a fűtési szezonra
A hideg idő közeledtével ellenőriztessük szakemberrel a fűtőeszközeinket a lakástüzek és a szén-monoxid-mérgezés elkerülésére! A biztonságos fűtésen ne spóroljunk, az emberéletnél nincs drágább, emeli ki a gázszerelő.
A téli biztonságos fűtés előkészületeinek ideje itt van a nyakunkon. Életünk és javaink biztonsága érdekében feltétlenül ellenőrizzük és ellenőriztessük a fűtőeszközeinket, a kéményeinket. A fűtőeszközök jellemzően lánggal működő hőtermelő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek.
A kompolti Ferencz István gázszerelő mester, egyéni vállalkozó segítségével áttekintettük, mire kell figyelni az első begyújtást megelőzően a ház-, valamint a lakástulajdonosoknak, illetve mikor kell feltétlenül szakembert hívni segítségül.
– A zárt égésterű konvektor első begyújtása előtt, amennyiben parapetes készülékről van szó – túlnyomó többségben ezek vannak használatban –, meg kell győződni arról, hogy az égéstermék-kivezető rendszere tiszta-e. Nem költözött-e bele a nyáron darázs, esetleg pókhálós. Régen építették úgy is, hogy például egy 60 centiméteres fal esetén nem tettek középre csövet, és ahol az hiányzik, a fal belül akár omolhat is. Az első lépés tehát, a parapetet megnézni és kitakarítani. Utána a tulajdonos, ha rövid időn belül nem tudja újraindítani a konvektort, vagy bármilyen probléma jelentkezik, például az őrláng vagy a főégő pirosan ég, mert belül el van porosodva – ezt látni a kis kémlelőablakon át – azonnal szakemberhez kell fordulni. A készülékbe csak képzett szakember nyúlhat bele, ő tudja kitakarítani, mert le kell venni a készüléket. Előfordul, hogy már nyáron kitakaríttatja valaki, ám az a fűtési idény kezdetéig újra elkoszolódhat, hiszen az utcákon nagy az autóforgalom, a szél hordja a port, beleköltözik a pók, a darázs, és akkor ősszel újra szakembert kell hívni, amit újra a pénztárca bánja. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy a fűtési szezon előtt kell szakembert hívni, amelynek az optimális ideje persze attól is függ, kinek milyen a hőérzete, mikor van már szüksége a lakás melegítésére – sorolta Ferencz István.
Ötvenketten úgy megspórolták a kéményseprést, hogy kigyulladt az otthonuk HevesbenA biztonságos fűtés garanciája a rendszeres ellenőrzés. A kéményseprők a fűtési szezonban is át tudják vizsgálni a kémény állapotát, és ha szükséges, elvégzik a tisztítását. Tavaly is sok tragédia megelőzhető lett volna így.
A biztonságos fűtés ne pénzkérdés legyen, mindig szakember ellenőrizze a fűtőberendezéseinket!
Nagyobb veszélyben lehetnek, akiknek kéményes típusú konvektora van, emelte ki a szakember.
– Ott a kéményt is ellenőrizni kell, nem koszolódott-e el, nem költözött-e állat bele, gáztömören van-e a csővezeték összerakva, hogy az égéstermék a füstcsövön távozzon. Nagyon fontos: oda mindenképpen célszerű az égéstermék visszaáramlás érzékelő, közkeletű nevén a szén-monoxid-mérő telepítése. A füstgázban a nem tökéletes égés mellékterméke például a szén-monoxid. Megtörténhet, hogy ködös, nyirkos az idő, minden tökéletesen működik, ég és melegít a készülék, ám lehet olyan a széljárás, vagy alacsonyabb a kémény a kelleténél, ezért turbulencia alakul ki, ami visszaforgatja az égésterméket a szabadba áramlás helyett. Van olyan készülék, amelyik rendelkezik füstgáz szenzorral, ami ilyen esetben leállítja a készüléket. A régi készülékekben azonban ezt még nem helyezték el, és a baj észrevétlen marad. Nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy egyre több helyen vannak már fokozott légzárású nyílászárók. Ilyen helyeken a kéményes konvektor használata esetén a levegő utánpótlásáról gyakrabban kell gondoskodni. Nem szabad hermetikusan lezárni azt a helyiséget, ahol kéményes, vagy nyílt égésterű készülék van, legyen szó akár egy gáztűzhelyről is, ahol nincs elhelyezve páraelszívó hozzá. Ez utóbbi a párával gyakorlatilag az égésterméket is kiszállítja, de a fokozott légzárású nyílászárók esetén az ajtóba, ablakba ez esetben légbeeresztőt mindenképpen be kell építeni – mutatott rá Ferencz István.
Figyeljünk a problémák látható jeleire!
– Ugyanez a veszély áll fenn a nyílt égésterű fali fűtő, átfolyós vízmelegítő rendszer vagy pedig egy kémény nélküli gázbojler esetében is. A tulajdonos láthatja a problémára utaló jeleket. Például ha az átfolyós vízmelegítőnél elkormolódott a hőcserélő rendszer, pirosan ég az őrláng. Ez nyilván egész évben működik, mert a meleg víz folyamatosan kell, és amint látja a tulajdonos a bajt, azonnal szakemberhez kell fordulni, és áttakaríttatni az egészet. Ha ugyanis a hőcserélő kis vékony lamellái között lerakódás van, akkor már az égéstermék nem kifelé áramlik, hanem be a helyiségbe, és mérgezést okozhat – hívta fel a figyelmet a gázszerelő.
A szén-monoxid alattomos égéstermék, mert színtelen, szagtalan és mérgező
A modern, zárt égésterű kondenzációs készülékeknél nagyobb a biztonság, fűzte hozzá Ferencz István, mert az égéstermék a szabadba távozik, friss levegőt onnan szív, teljesen zárt. Probléma abból adódhat, magyarázta, hogy a füstgázkivezetése kint van, darazsak költözhetnek bele, rárakhatja a fészkét a madár. Először mindig meg kell győződni arról, hogy szabad-e az égéstermék kiáramlásának a lehetősége. Ha ennek ellenére nem úgy működik a készülék, vagy be sem kapcsol, a szakszerviznek kell szólni, hangsúlyozta a szerelő. Mint mondta, ezekbe a készülékekbe ők nyúlhatnak bele, és alkatrészek is csak nekik vannak hozzá.
– A gázkazánok többnyire pincékben vannak elhelyezve. Ha kéményes készülékről beszélünk, ott is elsősorban az égéshez szükséges levegő utánpótlásáról kell gondoskodni. Minden egyes begyújtás előtt a kazánt le kell porolni, áttakarítani. Ehhez nem kell szakember. Sok gázkazán mellett van vegyeskazán, és a pernyét, a hamut a gravitációs kémény odahúzza. Arról kell meggyőződni, hogy a gázkazán deflektora, a füstgáz kivezetése tiszta-e, és azután lehet indítani. Ha nem indul, azonnal szakembert kell hívni – emelte ki Ferencz István.
Senki se barkácsoljon a fűtésen a saját szakállára, az emberéletnél nincs drágább
A kompolti szakember arról is beszélt, hogy sok mindennel találkozott már a munkája során.
– Számos szomorú esetet okozott már a szén-monoxid-mérgezés. A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz, nagyon fontos tehát az égéstermék visszaáramlás érzékelő felszerelése. Az érzékelő helyes elhelyezése rajta van a kezelési utasításon, hová, milyen magasságba tegyük. A másik kiemelten fontos az, hogy senki ne barkácsoljon otthon a készülékén a szakember díjának megspórolása címén. A gázszerelő szakmán belül vannak készülékszerelők, ők hivatottak a problémát megoldani. Aki garanciát is szeretne, a készülék jótállási füzetén fel van tüntetve, hogy melyek a vármegyében a hivatalos beüzemelő szervek. Ismétlem, csak szakavatott kéz nyúljon ezekbe a készülékekbe. Mindennél fontosabb legyen az emberélet biztonsága – hangsúlyozta Ferencz István.
Jelentősen megnőtt a Heves megyei lakástüzek száma a járvány idejénAz idei első negyedévben a lakástüzek száma jelentősen emelkedett megyénkben a tavalyi hasonló időszakhoz képest, és több szén-monoxid-mérgezés is történt. Az emberi gondatlanság mellett a járvány is ludas ebben.
