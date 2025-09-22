Nem a tárcád, az életed a tét: kiokosít az Heves vármegyei szerelő, így készülj fel helyesen a fűtési szezonra

A téli biztonságos fűtés előkészületeinek ideje itt van a nyakunkon. Életünk és javaink biztonsága érdekében feltétlenül ellenőrizzük és ellenőriztessük a fűtőeszközeinket, a kéményeinket. A fűtőeszközök jellemzően lánggal működő hőtermelő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek.

A biztonságos fűtés érdekében mindig szakember segítségét kérjük!

Forrás: futesrevital.hu

A kompolti Ferencz István gázszerelő mester, egyéni vállalkozó segítségével áttekintettük, mire kell figyelni az első begyújtást megelőzően a ház-, valamint a lakástulajdonosoknak, illetve mikor kell feltétlenül szakembert hívni segítségül.

– A zárt égésterű konvektor első begyújtása előtt, amennyiben parapetes készülékről van szó – túlnyomó többségben ezek vannak használatban –, meg kell győződni arról, hogy az égéstermék-kivezető rendszere tiszta-e. Nem költözött-e bele a nyáron darázs, esetleg pókhálós. Régen építették úgy is, hogy például egy 60 centiméteres fal esetén nem tettek középre csövet, és ahol az hiányzik, a fal belül akár omolhat is. Az első lépés tehát, a parapetet megnézni és kitakarítani. Utána a tulajdonos, ha rövid időn belül nem tudja újraindítani a konvektort, vagy bármilyen probléma jelentkezik, például az őrláng vagy a főégő pirosan ég, mert belül el van porosodva – ezt látni a kis kémlelőablakon át – azonnal szakemberhez kell fordulni. A készülékbe csak képzett szakember nyúlhat bele, ő tudja kitakarítani, mert le kell venni a készüléket. Előfordul, hogy már nyáron kitakaríttatja valaki, ám az a fűtési idény kezdetéig újra elkoszolódhat, hiszen az utcákon nagy az autóforgalom, a szél hordja a port, beleköltözik a pók, a darázs, és akkor ősszel újra szakembert kell hívni, amit újra a pénztárca bánja. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy a fűtési szezon előtt kell szakembert hívni, amelynek az optimális ideje persze attól is függ, kinek milyen a hőérzete, mikor van már szüksége a lakás melegítésére – sorolta Ferencz István.