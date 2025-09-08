Boborján megmászta a hegyet – csak mire odaért, a gyerekkori álom összement

Gyerekként minden nagyobbnak tűnik, mint amekkora. Így lehetett ez Dolák-Saly Róberttel is, aki a napokban gyerekkori álmát váltotta valóra, s melyről Facebook oldalán is beszámolt.

Dolák-Saly Róbert gyerekkori álma vált valóra

Igaz, a Niagara légvonalban sincs messzebb néhány ezer kilométernél a Szalajka-völgytől és így a Fátyol vízeséstől, de – ahogy mondani szokták – aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.

Őszintén kívánjuk a művész úrnak, hogy becsülje meg nagyon szűkebb hazánk egyik ékét, hátha belépőt jelent majd ez számára az amerikaihoz is. Boborján biztosan jól bírná a magaslati levegőzést is!