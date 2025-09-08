szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Niagara False

10 órája

Boborján megmászta a hegyet – csak mire odaért, a gyerekkori álom összement

Címkék#Szalajka-völgy#Dolák-Saly Róbert#álom

A Boborjánt megszemélyesítő Dolák-Saly Róbert eljutott végre a vízeséshez, amelyhez már gyerekkora óta vágyott. Igaz, úgy járt, mint a gyerekek szoktak a karácsonyfával: minél magasabbra nőnek az évek során, annál kisebbnek tűnik a változatlan méretű karácsonyfa.

Makó-Szabó Diána

Gyerekként minden nagyobbnak tűnik, mint amekkora. Így lehetett ez Dolák-Saly Róberttel is, aki a napokban gyerekkori álmát váltotta valóra, s melyről Facebook oldalán is beszámolt.

Dolák-Saly Róbert gyerekkori álma vált valóra

Igaz, a Niagara légvonalban sincs messzebb néhány ezer kilométernél a Szalajka-völgytől és így a Fátyol vízeséstől, de – ahogy mondani szokták – aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Őszintén kívánjuk a művész úrnak, hogy becsülje meg nagyon szűkebb hazánk egyik ékét, hátha belépőt jelent majd ez számára az amerikaihoz is. Boborján biztosan jól bírná a magaslati levegőzést is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu