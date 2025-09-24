szeptember 24., szerda

Újabb bölcsőde épülhet Eger aglomerációjában

Címkék#Dr Pajtók Gábor#bölcsőde#projekt#önkormányzat

A térség egyik meghatározó munkaadója bölcsőde létesítésére pályázott. Demjén és az Új Champignons Kft. közösen hozhatnak létre egy új bölcsődét.

Heol.hu

Az Új Champignons Kft., a demjéni önkormányzattal együttműködve sikeresen pályázott a „Munkahelyi bölcsőde kialakítása” című projektre, hívta fel a  figyelmet dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője. Mint megírtuk, Demjénben már egy ideje terveben van egy bölcsőde létesítése.

Új bölcsőde épülhet Demjénben Fotó Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló fejlesztés nemcsak a cég dolgozóinak, hanem az egész helyi közösségnek segítséget nyújt: biztonságos, modern bölcsődei elhelyezést biztosít a legkisebbeknek, megkönnyítve ezzel a szülők munkába állását. A térség meghatározó munkaadója felelősen gondolkodik munkatársairól és a helyben élő családokról – fűzte hozzá dr. Pajtók Gábor.


 

