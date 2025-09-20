Olyasmi épül, amire régóta vártak a kórház munkatársai

Munkahelyi bölcsőde létrehozására nyert támogatást a Heves Vármegyei Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet. A fejlesztés oka, hogy jelenleg nem működik bölcsődei szolgáltatás az egri kórházban, pedig a munkatársak részéről jelentős igény mutatkozna erre.

Bölcsőde épül a nővérszálló épületében

Forrás: Rétvári Bence/Facebook

A hivatalos pályázati honlapon található információk szerint előzetes igényfelmérés igazolta, hogy a kórház dolgozói körében jelentős igény mutatkozik helyben elérhető bölcsődei ellátásra. A felmérés alapján azonnal megtölthető lenne két csoportszoba: jelenleg 16 kisgyermek számára van konkrét jelentkezés. Az intézményben dolgozók túlnyomó része nő, közülük sokan 20–40 évesek, vagyis a gyermekvállalás szempontjából legaktívabb korosztályba tartoznak. Az igényt az is alátámasztja, hogy jelenleg 95 dolgozó van GYES-en vagy GYED-en, akik számára a visszatérés így jóval egyszerűbbé válhat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A projekt célja és részcéljai

A pályázat fő célja egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes munkahelyi bölcsőde kialakítása a kórház területén, a nővérszálló épületének földszintjén. Ezzel:

biztosítják a napközbeni kisgyermek-ellátás feltételeit a dolgozók számára,

segítik az egészségügyi munkatársak munkába állását a gyermekvállalás után,

erősítik az intézmény munkahelymegtartó erejét és a fiatal, képzett munkaerő megtartását,

növelik a munkatársak lojalitását és elégedettségét.

A beruházás mintegy 200 négyzetméteres, jelenleg nővérszállóként használt épületrészben valósul meg. Két, egyenként 30 négyzetméteres csoportszoba mellett átadó, öltöző, szociális és kiszolgáló helyiségek, valamint a gyermekek számára kialakított játszóudvar is készül. A fejlesztés nem építési engedélyköteles, a munkálatok a meglévő infrastruktúra kisebb átalakításával – burkolás, gépészeti szerelés, festés – megvalósíthatók. Korábbi EFOP-projekt során már energetikailag korszerűsítették az épületet, így a mostani beruházás elkülöníthető és nem jelent kettős finanszírozást. A felújításról ebben a cikkünkben írtunk: