Mai évfordulók
26 perce

Olyasmi épül, amire régóta vártak a kórház munkatársai

Címkék#bölcsőde#pályázat#munkahelyi bölcsőde#Markhot Ferenc Kórház

Új projektbe fog a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. A nemrég felújított nővérszálló épületében bölcsőde jön létre a kórházban dolgozó gyermekek számára.

Heol.hu

Munkahelyi bölcsőde létrehozására nyert támogatást a Heves Vármegyei Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet. A fejlesztés oka, hogy jelenleg nem működik bölcsődei szolgáltatás az egri kórházban, pedig a munkatársak részéről jelentős igény mutatkozna erre. 

Bölcsőde épül a nővérszálló épületében
Bölcsőde épül a nővérszálló épületében
Forrás: Rétvári Bence/Facebook

A hivatalos pályázati honlapon található információk szerint előzetes igényfelmérés igazolta, hogy a kórház dolgozói körében jelentős igény mutatkozik helyben elérhető bölcsődei ellátásra. A felmérés alapján azonnal megtölthető lenne két csoportszoba: jelenleg 16 kisgyermek számára van konkrét jelentkezés. Az intézményben dolgozók túlnyomó része nő, közülük sokan 20–40 évesek, vagyis a gyermekvállalás szempontjából legaktívabb korosztályba tartoznak. Az igényt az is alátámasztja, hogy jelenleg 95 dolgozó van GYES-en vagy GYED-en, akik számára a visszatérés így jóval egyszerűbbé válhat.

A projekt célja és részcéljai

A pályázat fő célja egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes munkahelyi bölcsőde kialakítása a kórház területén, a nővérszálló épületének földszintjén. Ezzel:

  • biztosítják a napközbeni kisgyermek-ellátás feltételeit a dolgozók számára,
  • segítik az egészségügyi munkatársak munkába állását a gyermekvállalás után,
  • erősítik az intézmény munkahelymegtartó erejét és a fiatal, képzett munkaerő megtartását,
  • növelik a munkatársak lojalitását és elégedettségét.

A beruházás mintegy 200 négyzetméteres, jelenleg nővérszállóként használt épületrészben valósul meg. Két, egyenként 30 négyzetméteres csoportszoba mellett átadó, öltöző, szociális és kiszolgáló helyiségek, valamint a gyermekek számára kialakított játszóudvar is készül. A fejlesztés nem építési engedélyköteles, a munkálatok a meglévő infrastruktúra kisebb átalakításával – burkolás, gépészeti szerelés, festés – megvalósíthatók. Korábbi EFOP-projekt során már energetikailag korszerűsítették az épületet, így a mostani beruházás elkülöníthető és nem jelent kettős finanszírozást. A felújításról ebben a cikkünkben írtunk:

66 millió forintból készülne el a bölcsőde

A projekt teljes költségvetése 66 millió forint. Ez tartalmazza az építési és eszközbeszerzési költségeket, a játszóudvar kialakítását, a négy fő bölcsődei dolgozó képzését, a szakértői díjakat, valamint a 12 hónapos kezdeti működés bér- és étkeztetési költségeit. Közbeszerzés lefolytatására nincs szükség.

A megvalósítás 24 hónapot vesz igénybe: az első év végére a bölcsőde megszerzi a működéshez szükséges engedélyeket, a második évben pedig a támogatás fedezi az induló működési költségeket. Ezt követően a fenntartást állami normatíva és saját forrás biztosítja, legalább három éven keresztül.

Ha a projekt megvalósul, létrejön egy új, kétcsoportos, 16 férőhelyes munkahelyi bölcsőde, négy új munkahely a bölcsődében. A kórház dolgozói számára könnyebb lesz a munkába való visszatérés és szívesebben maradnak az intézményben.

A projekt minden elemében megfelel az EFOP Plusz program és a vonatkozó felhívás szakmai és fenntarthatósági elvárásainak, és hozzájárul a dolgozók családbarát munkahelyi környezetének megteremtéséhez.

 

 

