Az egri borvidék pincészeteit is végigjárták a szakértők - fotókkal, videóval
Szombaton a Bor 2025 résztvevői a Nap-Völgy Pincészetbe érkeztek, majd Eger és környéke más ikonikus borászataiban jártak. A Bor 2025 célja, hogy kapcsolatot teremtsen a magyar borászatok és a nemzetközi szakmai szereplők között.
Szombaton Eger ismét helyszíne volt a szeptember 8. és 13. között a Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ) szervezésében megrendezett Bor 2025 – Hungarian Wine Summit (HWS) rendezvénysorozatának.
A Bor 2025 célja az volt, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a magyar borászatok és a kiemelt export célpiacokról érkező nemzetközi szakmai szereplők között. A MBÜ mintegy 150 meghatározó külföldi vendéget látott vendégül, akik közül, az előzetes jelentkezések alapján, 21 százalék az USA-ból és Kanadából, 16-16 százalék Németországból és Dél-Koreából, 11-11 százalék az Egyesült Királyságból és Kínából, 9 százalék Lengyelországból, míg 5 százalék Japánból érkezett. A meghívottak profil alapján történő kategorizálásuk szerint háromnegyede borbeszerző (Buyer), míg egyötöde a média képviselője volt. Ezen belül a borbeszerzők több mint fele importőr, míg mintegy negyede a vendéglátásban dolgozik sommelierként, italbeszerzőként. A Bor 2025 során a résztvevőknek lehetőségük volt ellátogatni az ország legjobb borászataiba, borászokkal és exportmenedzserekkel megismerkedni, megkóstolni a kivételes borokat.
Hungarian Wine Summit az egri Tóth Ferenc PincészetbenFotók: Nemes Róbert/Heol.hu
A Bor 2025 helyszínei voltak Eger ikonikus borászatai is
Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy kedden az egri borvidéken is jártak a szakértők. Itt a Gál Tibor, a Bolyki, a Thummerer, a St. Andrea, a Tóth Ferenc és az Egersoul pincészetek borait is kóstolhatták. Szombaton is érkezett csoport a borvidékre, ahol az említett pincészetek mellé még a Nap-Völgy Borászat csatlakozott.
Eger ízeit kóstolták a nemzetközi szakértők a BOR 2025 programján + galéria
Hozzájuk déltájban érkezett egy busznyi vendég. A Nap-Völgy Borászat fogadó térében a welcome drinket követően került sor a pincészet, birtok bemutatására és borkóstoltatásra A vendégek megtudhatták, hogy a borkészítés nem a pincében kezdődik, ezért ennek megfelelő tudatossággal választotta és alakította ki a Nap-Völgy a szőlőterületeit is, amelyeknek többek között a Nagy-Eged és a Pajados-dűlő ad otthont. Az ebéd után a keddi vendéglátó pincészeteket is felkeresték kóstolásra a látogatók.
