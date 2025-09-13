Az egri borvidék pincészeteit is végigjárták a szakértők - fotókkal, videóval

Szombaton Eger ismét helyszíne volt a szeptember 8. és 13. között a Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ) szervezésében megrendezett Bor 2025 – Hungarian Wine Summit (HWS) rendezvénysorozatának.

A Bor 2025 résztvevői szombaton a Tóth Ferenc Pincészetbe is ellátogattak

Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

A Bor 2025 célja az volt, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a magyar borászatok és a kiemelt export célpiacokról érkező nemzetközi szakmai szereplők között. A MBÜ mintegy 150 meghatározó külföldi vendéget látott vendégül, akik közül, az előzetes jelentkezések alapján, 21 százalék az USA-ból és Kanadából, 16-16 százalék Németországból és Dél-Koreából, 11-11 százalék az Egyesült Királyságból és Kínából, 9 százalék Lengyelországból, míg 5 százalék Japánból érkezett. A meghívottak profil alapján történő kategorizálásuk szerint háromnegyede borbeszerző (Buyer), míg egyötöde a média képviselője volt. Ezen belül a borbeszerzők több mint fele importőr, míg mintegy negyede a vendéglátásban dolgozik sommelierként, italbeszerzőként. A Bor 2025 során a résztvevőknek lehetőségük volt ellátogatni az ország legjobb borászataiba, borászokkal és exportmenedzserekkel megismerkedni, megkóstolni a kivételes borokat.

