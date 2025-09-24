Esküt tettek a gyöngyösi bottyánosok

Szerdán avatták bottyános diákokká a kilencedik osztályosokat, és díjakat is átadtak a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban a Szent Gellért-napi ünnepségen. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskola védőszentje, az egykori bencés püspök 1046. szeptember 24-én halt mártírhalált. Az iskola névadójáról, Vak Bottyán Jánosról, a Rákóczi-szabadságharc legendás generálisáról is minden évben ilyenkor emlékezik meg ünnepélyesen az iskola, II. Rákóczi Ferenc híres hadvezére 1709. szeptember 26-án vagy 27-én hunyt el Tarnaörsön. Az ünnep középpontjában két olyan ember állt, akik értékes életet éltek értéket teremtettek, mondta köszöntőjében Benyovszky Péter igazgató, majd az iskola új tanulóihoz fordult.

A bottyános diákok nyakkendőjét a tizedikesek adták át a középiskola új diákjainak

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Kedves kilencedikesek, egy nagyon jó csapatba fogadunk be most benneteket. Sokszor megtapasztalom, hogy a régi bottyánosok mindenütt ott vannak. A környékbeli cégeknél dolgoznak, vagy informatikusként most egyetemen vagy éppen nálunk tanítanak. Egykori diákjaink ott ülnek a cégek irodáiban, bankokban, mérnökként, technikusként dolgoznak, A nálunk végzettekből lett sok tanár, vállalkozó, régész, jogász, mérnök, közgazdász. Biztos vagyok abban, hogy a gimnáziumi osztályunkkal ez a sor még színesebb lesz. A siker útjára hívunk most benneteket, kilencedikesek. Legyetek jó emberek, mert ez érték. Mi ezért dolgozunk, ti ezért tanultok, erről szól a mai ünnep – fogalmazott Benyovszky Péter.

A bottyános diákok fogadalomtételének hagyományos időpontja a Szent Gellért-nap

Kitüntetéseket is átadtak az ünnepségen. Hordós Márk 12.D osztályos tanuló az Év Diákja címet kapta a 2024/2025-ös tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, a díjat Benyovszky Pétertől vehette át. Kerek Gábor, a 13.A osztály immár végzett tanulója kiváló tanulmányi- és versenyeredményeiért elimerő oklevelet és tárgyjutalomként egy televíziót érdemelt ki a Samsung Electronics Magyar Zrt-től, a Bottyán partnercégétől. Az elismerést a Oravecz Tamás adta át a Samsung képviseletében.