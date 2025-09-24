szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent Gellért-nap

2 órája

Esküt tettek a gyöngyösi bottyánosok

Címkék#kilencedikes#Gellért#Benyovszky Péter#bottyános diák#eskü

Szent Gellért-napi ünnepséget rendezett Gyöngyösön a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium. A bottyános diákok közül a kilencedikesek esküt tettek, előtte megkapták az iskola címerével ellátott nyakkendőt is.

Szabó István

Szerdán avatták bottyános diákokká a kilencedik osztályosokat, és díjakat is átadtak a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban a Szent Gellért-napi ünnepségen. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskola védőszentje, az egykori bencés püspök 1046. szeptember 24-én halt mártírhalált. Az iskola névadójáról, Vak Bottyán Jánosról, a Rákóczi-szabadságharc legendás generálisáról is minden évben ilyenkor emlékezik meg ünnepélyesen az iskola, II. Rákóczi Ferenc híres hadvezére 1709. szeptember 26-án vagy 27-én hunyt el Tarnaörsön. Az ünnep középpontjában két olyan ember állt, akik értékes életet éltek értéket teremtettek, mondta köszöntőjében Benyovszky Péter igazgató, majd az iskola új tanulóihoz fordult. 

A bottyános diákok nyakkendőjét a tizedikesek adták át a középiskola új diákjainak
A bottyános diákok nyakkendőjét a tizedikesek adták át a középiskola új diákjainak
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– Kedves kilencedikesek, egy nagyon jó csapatba fogadunk be most benneteket. Sokszor megtapasztalom, hogy a régi bottyánosok mindenütt ott vannak. A környékbeli cégeknél dolgoznak, vagy informatikusként most egyetemen vagy éppen nálunk tanítanak. Egykori diákjaink ott ülnek a cégek irodáiban, bankokban, mérnökként, technikusként dolgoznak, A nálunk végzettekből lett sok tanár, vállalkozó, régész, jogász, mérnök, közgazdász. Biztos vagyok abban, hogy a gimnáziumi osztályunkkal ez a sor még színesebb lesz. A siker útjára hívunk most benneteket, kilencedikesek. Legyetek jó emberek, mert ez érték. Mi ezért dolgozunk, ti ezért tanultok, erről szól a mai ünnep – fogalmazott Benyovszky Péter.

A bottyános diákok fogadalomtételének hagyományos időpontja a Szent Gellért-nap

Kitüntetéseket is átadtak az ünnepségen. Hordós Márk 12.D osztályos tanuló az Év Diákja címet kapta a 2024/2025-ös tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, a díjat Benyovszky Pétertől vehette át. Kerek Gábor, a 13.A osztály immár végzett tanulója kiváló tanulmányi- és versenyeredményeiért elimerő oklevelet és tárgyjutalomként egy televíziót érdemelt ki a Samsung Electronics Magyar Zrt-től, a Bottyán partnercégétől. Az elismerést a Oravecz Tamás adta át a Samsung képviseletében.

A tizedik évfolyam diákjai ezután átadták új iskolatársaiknak a iskola címerével ellátott bottyános nyakkendőt, a kilencedikesek már ennek viselése közben tettek fogadalmat az iskola közössége előtt a méltó diákévekre. Hágen Pál Tamás, Gyöngyös Felsőváros káplánja megáldotta a kilencedik évfolyamot, és közös imára szólította az iskolaközösséget. Az ünnepségen részt vett Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere, Balog Gyula, Gyöngyös kanonok-plébánosa, dr. Ördög István, a városi önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke is.

Szent Gellért ünnepség Gyöngyösön

Fotók: Czímer Tamás/Heol.hu

 

 


 



 



 

 

 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu