Pattanj bringára és kóstold meg a Dobó téri bringás reggelit!

Bringás reggelit szerveznek a Dobó téren. Szeptember 22-én, hétfőn reggel 7:00 és 10:00 között szeretettel várnak mindenkit, aki kerékpárral érkezik az Autómentes nap alkalmából! - olvasható Eger Város Hivatalos Oldalán.

Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Egy finom, meleg reggelivel vendégelnek meg a szervezők, hogy jól induljon a napod. A helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési pontján hasznos információkkal is találkozhatsz, valamint lesz lehetőség a BikeSafe rendszerbe történő regisztrációra is. Gyere el, bringázz, és ünnepeljétek együtt a fenntartható közlekedést! - írják.

