1 órája
Pattanj bringára és kóstold meg a Dobó téri bringás reggelit!
Szeptember 22-én várják a bringásokat a Dobó téren. Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek.
Bringás reggelit szerveznek a Dobó téren. Szeptember 22-én, hétfőn reggel 7:00 és 10:00 között szeretettel várnak mindenkit, aki kerékpárral érkezik az Autómentes nap alkalmából! - olvasható Eger Város Hivatalos Oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Egy finom, meleg reggelivel vendégelnek meg a szervezők, hogy jól induljon a napod. A helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési pontján hasznos információkkal is találkozhatsz, valamint lesz lehetőség a BikeSafe rendszerbe történő regisztrációra is. Gyere el, bringázz, és ünnepeljétek együtt a fenntartható közlekedést! - írják.
Hogyan telt 2024-ben a bringás reggeli nap? A részletekért kattint ide.
Felmelegítette az esős hidegben a bringás reggeli az egrieket + galériák és videó
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint