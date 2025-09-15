szeptember 15., hétfő

1 órája

Pattanj bringára és kóstold meg a Dobó téri bringás reggelit!

Címkék#Bringás reggeli#autómentes nap#kerékpár

Szeptember 22-én várják a bringásokat a Dobó téren. Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek.

Heol.hu

Bringás reggelit szerveznek a Dobó téren. Szeptember 22-én, hétfőn reggel 7:00 és 10:00 között szeretettel várnak mindenkit, aki kerékpárral érkezik az Autómentes nap alkalmából! - olvasható Eger Város Hivatalos Oldalán.

Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek.
Bringás reggelivel és érdekes programokkal készülnek a résztvevőknek
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Egy finom, meleg reggelivel vendégelnek meg a szervezők, hogy jól induljon a napod. A helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési pontján hasznos információkkal is találkozhatsz, valamint lesz lehetőség a BikeSafe rendszerbe történő regisztrációra is. Gyere el, bringázz, és ünnepeljétek együtt a fenntartható közlekedést! - írják. 

Hogyan telt 2024-ben a bringás reggeli nap? A részletekért kattint ide. 

 

 

