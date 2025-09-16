szeptember 16., kedd

Ki itt elhaladt, éhes nem maradt – bringás reggeli volt az étlapon Hatvanban + galéria

Jól jártak azok, akik ma a barátságtalan reggeli időjárás ellenére nyeregbe pattantak Hatvanban: a város két pontján péksüteménnyel és gyümölcslével ajándékozták meg azokat, akik bringával közlekedtek.

Makó-Szabó Diána

Horváth Richárd a Hatvani Hírlapnak elmondta: Hatvanban hagyomány ez az esemény, mindenkit arra buzdítanak, hogy tegyenek az egészségükért, és a mindennapokban is kerékpározzanak egyre többen és egyre többet. 

Kéz nem maradt üresen a hatvani bringás reggelin
Fotó: Albert Péter/Heol.hu

– Mindezzel pedig a testmozgás fontosságára és a környezetvédelemre hívják fel a figyelmet. A polgármester szerinte elengedhetetlen a testmozgás, és ezt a mindennapokba is be lehet illeszteni – tette hozzá.

Mint a Hatvani Hírlap cikkéből kiderült, érdemes volt autó helyett kerékpárra szállni Óhatvanban is: a kastély előtt, ki elhaladt, az éhes nem maradt – reggelit kaptak az erre bringázók is. A reggelik kiosztásában az önkormányzati képviselők is kivették a részüket.

Szeptember 22-én Egerben, a Dobó téren tartanak bringás reggelit.

Bringás Reggeli Hatvanban

Fotók: Albert Péter/heol.hu

 

