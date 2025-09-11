A bükki füvesember birtoka a jövő szakembereinek a földi paradicsoma

Idén is a néhai bükki füvesember bükkszentkereszti birtokán rendezte szakmai táborát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus a gyógy- és fűszernövények szakos hallgatóinak, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Hozzátette, a közel ötven felvételt nyert jelentkező számára a helyszín választása nem véletlen, hiszen a jogelőd Károly Róbert Főiskola tiszteletbeli főiskolai tanára volt a néhai Szabó Gyuri bácsi, aki éveken keresztül fogadta a korábbi gyógynövény szak hallgatóit szakmai gyakorlatra.

A bükki füvesember, a néhai Szabó Gyuri bácsi birtokán volt ismét a gyöngyösi egyetemisták szakmai tábora

Forrás: Beküldött fotó / MATE Károly Róbert Campus / Bakos Tamás

Lakatos Márk a gyöngyösi campus mesteroktatója, a képzés szakkoordinátora elmondta, hogy a szakmai táborban megtekintették a Györgytea elsődleges gyógynövény-feldolgozó üzemrészét, és Gyuri bácsi gyógynövénykertjében volt lehetőség a gyógynövényfajok megismerésére és teakóstolásra. A programban színes szakmai bemutatkozó beszélgetések is szerepeltek. A campus néhány olyan öregdiákja idén is elfogadta felkérést, akik a gyógynövényágazat valamely területén tevékenykednek. Szó volt többek között a kistermelői terméktervezés és -előállítás, értékesítés pozicionálásáról, továbbá a natúr kozmetikumok tervezéséről, jogkövető ellőállításukról és alkalmazásukról, valamint arról is, hogy a házikertek gyógynövényei, zöldségei és gyümölcsei hogyan hasznosulhatnak a bőrápolásban háziszerként. A Raptor vér fűszerszószt és különféle gyógynövényes szörpöket is megkóstolhattak a táborozó hallgatók.