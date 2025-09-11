szeptember 11., csütörtök

Gyöngyösi campus

A bükki füvesember birtoka a jövő szakembereinek a földi paradicsoma

Hatodszor szervezett gyógynövény szakmai tábort az elsőéveseknek a MATE gyöngyösi campusa Szabó Gyuri bácsi birtokán. A bükki füvesember a campus egykori tiszteletbeli főiskolai tanára volt.

Szabó István

Idén is a néhai bükki füvesember bükkszentkereszti birtokán rendezte szakmai táborát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus a gyógy- és fűszernövények szakos hallgatóinak, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Hozzátette, a közel ötven felvételt nyert jelentkező számára a helyszín választása nem véletlen, hiszen a jogelőd Károly Róbert Főiskola tiszteletbeli főiskolai tanára volt a néhai Szabó Gyuri bácsi, aki éveken keresztül fogadta a korábbi gyógynövény szak hallgatóit szakmai gyakorlatra.

Lakatos Márk a gyöngyösi campus mesteroktatója, a képzés szakkoordinátora elmondta, hogy a szakmai táborban megtekintették a Györgytea elsődleges gyógynövény-feldolgozó üzemrészét, és Gyuri bácsi gyógynövénykertjében volt lehetőség a gyógynövényfajok megismerésére és teakóstolásra. A programban színes szakmai bemutatkozó beszélgetések is szerepeltek. A campus néhány olyan öregdiákja idén is elfogadta felkérést, akik a gyógynövényágazat valamely területén tevékenykednek. Szó volt többek között a kistermelői terméktervezés és -előállítás, értékesítés pozicionálásáról, továbbá a natúr kozmetikumok tervezéséről, jogkövető ellőállításukról és alkalmazásukról, valamint arról is, hogy a házikertek gyógynövényei, zöldségei és gyümölcsei hogyan hasznosulhatnak a bőrápolásban háziszerként. A Raptor vér fűszerszószt és különféle gyógynövényes szörpöket is megkóstolhattak a táborozó hallgatók.

A bükki füvesember birtokán indították az évet a gyöngyösi gyógy- és fűszernövények szakos hallgatók

– A szakmai tábor idén is kitűnő hangulatban valósult meg. Már a tanévkezdés előtt megismerkedhettek egymással hallgatóink. Az üzem- és gyógynövénykert látogatása, a szakmai előadókkal folytatott beszélgetések bizonyosan inspirálóan hatottak, és hiszem, hogy a tanulmányok eredményes folytatásához járulnak hozzá – hangsúlyozta Lakatos Márk.

Megvan a visszatérés igénye a természetes anyagok használatához

A gyógy- és fűszernövény szakot Gyöngyösön kidolgozó mesteroktató már korábban arról beszélt portálunknak, hogy az egész világon hosszú ideje kibontakozóban van a visszatérés igénye a természetes anyagok használatához. 

– Én úgy gondolom, jól is van ez így. A gyógynövények sokakban egyfajta romantikus élményt is keltenek, mert már esetleg a nagymama is foglalkozott ezzel a háztartásban. Szerencsésnek vallom magam abból a szempontból, hogy nemcsak tankönyvből kell tanítsak, hiszen a magam napi gyakorlatából is ki tudom egészíteni példákkal a tananyagot. Már tizenegyedik éve együtt dolgozom a bükki füvesemberként ismert Szabó Gyuri bácsival. Ott is végzek gyakorlati munkát, oktatást, a tapasztalataimat beépítem az itteni folyamatba. Böjte Csaba dévai gyermekotthonában lassan tíz éve segítjük a gyógynövénytermesztést, amit pedagógiai céllal alkalmaznak – fogalmazott 2022 februárjában Lakatos Márk.




 

