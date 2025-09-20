Meglepő adatokat közölt a rendőrség: kiderült, miért lehet olyan sok halálos motorbeleset

Magyarországon a motorosok bukósisak viselése aránya 95 százalék körül van. Ez az érték megegyezik a Dániában és Olaszországban mért értékekkel. A 95 százalék úgy is értékelhető, hogy ezzel nagy gond igazán nincs, hiszen csaknem minden motorkerékpáros használja ezt az életmentő védőfelszerelést - olvasható a Heves vármegyei rendőrség bejegyzésében.

Az a motorkerékpáros, aki nem visel bukósisakot, 40 százalékkal nagyobb a valószínűséggel veszíti életét

Forrás: Ládi László/Heol.hu

A bukósisak nélküli motorosok súlyos árat fizethetnek

Ugyanakkor létezik egy másik megközelítés is, amelyik kevésbé optimista: minden huszadik motoros sisak nélkül, teljesen védtelenül közlekedik a járművével! Márpedig a baleseti tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a motorosok túlnyomó többsége azért veszíti életét az utakon, mert súlyos fejsérüléseket szenvednek, és ezek a nagy erejű, az emberi fejet érő ütések az élettel sajnos már nem összeegyeztethetők - írják.

Különösen nyári időszakban, a meleg, illetve forró napokon, lakott területen belüli, vagy más, rövid távú közlekedés során – és jellemzően mellékútvonalakon – fordul elő, hogy a kétkerekű motoros járművel közlekedők nem veszik fel a sisakot, gondolván, hogy rövid távolságon, illetve alacsony sebességgel haladva úgy sem lehet gond. De sajnos tévednek! Az életüket kockáztatják! - fogalmaznak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Miért elengedhetetlen a fejvédő?

Bár a vérbeli motorosok körében a védőkesztyű és motoros csizma viselése nem lehet kérdés, és ezek mellett a protektorokkal (és esetenként légzsákkal) ellátott speciális motorkerékpáros védőruházat egyre inkább elterjedté válik, ugyanakkor a motorkerékpáros legfontosabb passzív védőfelszerelése mindig is a bukósisak marad. A bukósisak feladata nem más, mint a fej és az agy védelme, közúti baleset (borulás, ütközés stb.) esetén az emberi fejet érő fizikai behatás energiájának csökkentése, elnyelése - részletezik.

A bukósisak rendkívüli fontosságát jelzi az a tény, hogy leggyakrabban a fejsérülések bizonyulnak halálosnak. A sisak természetesen más fontos szerveink, a szemek, az arc és a fülek védelmére is szolgál, emellett bizonyos kényelmi funkcióknak is eleget tesznek (beépített fejhallgató stb.).

Nem csak az a fontos, hogy a motorkerékpáron ülők minden esetben viseljék a bukósisakot, hanem az is, hogy azt megfelelően csatolják be, továbbá a sisak állapota megfelelő legyen - írják.