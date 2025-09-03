Romeo Dell' Amico is fellép a mátraballai Burgonyanapon, a különleges ízek és remek programok napján

Remek programokkal várják szeptember 6-án az érdeklődőket Mátraballán, ahol nemcsak a programokban, hanem az ízekben is bővelkedik majd a nap. A 11 óra 45 perckor kezdődő Burgonyanapon színvonalas műsorok várják a látogatókat több helyszínen is. Mayer Péter polgármester kiemelte, hogy senki sem megy éhesen haza.

Romeo Dell' Amico is fellép a mátraballai Burgonyanapon

Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

A polgármester a Heol.hu-nak elmondta, hogy a Kultúrház udvarán a köszöntőbeszédek után megnyitják Forgó Márta címerkiállítását, majd a közös ebéd után Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nyitóelőadását láthatják a jelenlévők. A délután során a verpeléti és a mátraballai dalkör lép fel, Steinmacher Kitti mesél, fellépnek az óvodások, majd a Pesti Kisszínház gyermekprodukciója kerül színpadra. Az Egri Majorette Egyesület előadása után Romeo Dell' Amico zenés műsora következik 16 óra 45 perctől. Ez után a Strong Foursome Band lép fel, majd utcabállal zárul a nap.

A Vasút utcában 13 órától rally bemutatót tartanak, a parkolóban pedig lovaskocsikázásra lesz lehetőség.

A Szökőkutas parkban 13 órától íjászat, majd trófeakiállítás lesz, 14 órától pedig a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület tart török kori fegyverbemutatót. 15 óra 30 perctől a sümegi vár solymász bemutatóját is megtekinthetik az érdeklődők.

A Petőfi utcában már 11 órától kezdődnek a programok, itt kézműveskedéssel, arcfestéssel, csillámtetoválással, bőrműves foglalkozással, kreatív sarokkal várják a gyermekeket, lesz ugrálóvár és játékos ügyességi feladatok.

Burgonyanapi programok Mátraballán

Forrás: Beküldött fotó

A Burgonyanap ízei is különlegesek lesznek

A nap során különleges ételekkel várják az eseményre látogatókat. A palóc konyha ízeit ismerhetik meg a vendégek.

Katlanban készült főételeket kóstolhatnak az érdeklődők, lesz szarvaspörkölt, birkapörkölt, csülkös pacalpörkölt, tárkonyos vadmalacleves. A palóc konyha remekeit is tálalják. A burgonyaételek közt lesz ganca, nyögve, házi sütemények, többféle ízben palóc lepény, valamint hentes tokány macokban. Aki szeretné, megkóstolhatja a babgulyást ballai módra elkészítve.