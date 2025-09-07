2 órája
"Mintha hazaértem volna" - Meghatva dicsérte hevesi közönségét a híres énekes
Mátraballán a finom ízekről és a jókedvről szólt szeptember első szombatja. A Burgonyanapon minden volt, ami szem-szájnak ingere, mindezt remek dallamok mellett élvezhették az érdeklődők.
Fergeteges hangulat várta a mátraballaiakat és a településre érkezőket szombaton. Megtartották a nagy népszerűségnek örvendő Burgonyanapot. A Kultúrház udvarán 11.45-kor köszöntőbeszédek után megnyitották Forgó Márta címerkiállítását is.
Ebéd után Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nyitóelőadását élvezették a résztvevők, majd a verpeléti és a mátraballai dalkör lépett fel, Steinmacher Kitti mesélt, felléptek az óvodások, és a Pesti Kisszínház gyermekprodukciója került színpadra. Az Egri Majorette Egyesület előadása után Romeo Dell' Amico zenés műsora következett 16.45-től. Ez után a Strong Foursome Band lépett fel, majd utcabállal zárult a nap.
A Vasút utcában 13 órától rally bemutatót tartottak, a parkolóban pedig lovaskocsikázásra volt lehetőség. A Szökőkutas parkban 13 órától íjászat, trófeakiállítás várta az érdeklődőket, 14 órától a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület tartott török kori fegyverbemutatót, majd a sümegi vár solymász bemutatóját láthatták. A Petőfi utcában 11 órától kreatív foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, várták a gyermekeket.
A gasztronómián volt a hangsúly a Burgonyanapon
A nap során különleges ételekkel várták az eseményre látogatókat. A palóc konyha ízeit ismerhették meg a vendégek.
Katlanban készült főételeket kóstolhattak az érdeklődők, készült szarvaspörkölt, birkapörkölt, csülkös pacalpörkölt, tárkonyos vadmalacleves. A palóc konyha remekeit is megtalálhatták az éhes vendégek. A burgonyaételek közt ott volt a ganca, a nyögve, házi sütemények, többféle ízben palóc lepény, valamint hentes tokány macokban. Aki akarta, megkóstolhatta a babgulyást ballai módra elkészítve.
„Mintha hazaértem volna”
Romeo Dell' Amico a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy csodálatos élmény volt számára a mátraballai fellépés.
Csodálatos közönség volt, úgy éreztem magam, mintha hazajöttem volna. Igazi szeretetteljes, baráti, őszinte fogadtatásban részesültem. Meg vagyok hatódva
– mondta a művész.
Hozzátette, hogy ízekben sem volt hiány, kiváló ételeket kóstolt.
– Mátraballa az egyik legszebb hely, ahol jártam, egy gyöngyszem. Szeretnék itt lakni, bár Szombathelyen is jól érzem magam. Milánóban is éltem, de itt igazi, egészséges környezet van és barátságos emberek – fogalmazott Romeo Dell' Amico.
Hozzátette, hogy rengeteg helyen járt, de eddig két településen érezte az, hogy szinte hazament, ebből az egyik Mátraballa.
Mayer Péter polgármester hozzátette, hogy a Burgonyanap szenzációsan sikerült.
– A művész úr produkciója, mondhatjuk, világszínvonalú volt, a közönség állva tapsolt – fogalmazott a polgármester.
