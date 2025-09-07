szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Burgonyanap

2 órája

"Mintha hazaértem volna" - Meghatva dicsérte hevesi közönségét a híres énekes

#Burgonyanap#palóc étel#fesztivál

Mátraballán a finom ízekről és a jókedvről szólt szeptember első szombatja. A Burgonyanapon minden volt, ami szem-szájnak ingere, mindezt remek dallamok mellett élvezhették az érdeklődők.

Elek Andrea

Fergeteges hangulat várta a mátraballaiakat és a településre érkezőket szombaton. Megtartották a nagy népszerűségnek örvendő Burgonyanapot. A Kultúrház udvarán 11.45-kor köszöntőbeszédek után megnyitották Forgó Márta címerkiállítását is.

Romeo Dell' Amico fellépésén állva tapsolt a közönség a mátraballai Burgonyanapon
Forrás: Mayer Péter/Beküldött fotó

Ebéd után Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nyitóelőadását élvezették a résztvevők, majd a verpeléti és a mátraballai dalkör lépett fel, Steinmacher Kitti mesélt, felléptek az óvodások, és a Pesti Kisszínház gyermekprodukciója került színpadra. Az Egri Majorette Egyesület előadása után Romeo Dell' Amico zenés műsora következett 16.45-től. Ez után a Strong Foursome Band lépett fel, majd utcabállal zárult a nap.

A Vasút utcában 13 órától rally bemutatót tartottak, a parkolóban pedig lovaskocsikázásra volt lehetőség.  A Szökőkutas parkban 13 órától íjászat, trófeakiállítás várta az érdeklődőket, 14 órától a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület tartott török kori fegyverbemutatót, majd a sümegi vár solymász bemutatóját láthatták.  A Petőfi utcában 11 órától kreatív foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, várták a gyermekeket.

A gasztronómián volt a hangsúly a Burgonyanapon

A nap során különleges ételekkel várták az eseményre látogatókat. A palóc konyha ízeit ismerhették meg a vendégek.

Katlanban készült főételeket kóstolhattak az érdeklődők, készült szarvaspörkölt, birkapörkölt, csülkös pacalpörkölt, tárkonyos vadmalacleves. A palóc konyha remekeit is megtalálhatták az éhes vendégek. A burgonyaételek közt ott volt a ganca, a nyögve, házi sütemények, többféle ízben palóc lepény, valamint hentes tokány macokban. Aki akarta, megkóstolhatta a babgulyást ballai módra elkészítve.

„Mintha hazaértem volna”

Romeo Dell' Amico a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy csodálatos élmény volt számára a mátraballai fellépés.

Csodálatos közönség volt, úgy éreztem magam, mintha hazajöttem volna. Igazi szeretetteljes, baráti, őszinte fogadtatásban részesültem. Meg vagyok hatódva

– mondta a művész.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hozzátette, hogy ízekben sem volt hiány, kiváló ételeket kóstolt.

– Mátraballa az egyik legszebb hely, ahol jártam, egy gyöngyszem. Szeretnék itt lakni, bár Szombathelyen is jól érzem magam. Milánóban is éltem, de itt igazi, egészséges környezet van és barátságos emberek – fogalmazott Romeo Dell' Amico.

Hozzátette, hogy rengeteg helyen járt, de eddig két településen érezte az, hogy szinte hazament, ebből az egyik Mátraballa.

Mayer Péter polgármester hozzátette, hogy a Burgonyanap szenzációsan sikerült. 

– A művész úr produkciója, mondhatjuk, világszínvonalú volt, a közönség állva tapsolt – fogalmazott a polgármester.

A tavalyi Burgonyanapról szóló beszámolónkat itt olvashatják:

 

 

