"Mintha hazaértem volna" - Meghatva dicsérte hevesi közönségét a híres énekes

Fergeteges hangulat várta a mátraballaiakat és a településre érkezőket szombaton. Megtartották a nagy népszerűségnek örvendő Burgonyanapot. A Kultúrház udvarán 11.45-kor köszöntőbeszédek után megnyitották Forgó Márta címerkiállítását is.

Romeo Dell' Amico fellépésén állva tapsolt a közönség a mátraballai Burgonyanapon

Forrás: Mayer Péter/Beküldött fotó

Ebéd után Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nyitóelőadását élvezették a résztvevők, majd a verpeléti és a mátraballai dalkör lépett fel, Steinmacher Kitti mesélt, felléptek az óvodások, és a Pesti Kisszínház gyermekprodukciója került színpadra. Az Egri Majorette Egyesület előadása után Romeo Dell' Amico zenés műsora következett 16.45-től. Ez után a Strong Foursome Band lépett fel, majd utcabállal zárult a nap.

A Vasút utcában 13 órától rally bemutatót tartottak, a parkolóban pedig lovaskocsikázásra volt lehetőség. A Szökőkutas parkban 13 órától íjászat, trófeakiállítás várta az érdeklődőket, 14 órától a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület tartott török kori fegyverbemutatót, majd a sümegi vár solymász bemutatóját láthatták. A Petőfi utcában 11 órától kreatív foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, várták a gyermekeket.

A gasztronómián volt a hangsúly a Burgonyanapon

A nap során különleges ételekkel várták az eseményre látogatókat. A palóc konyha ízeit ismerhették meg a vendégek.

Katlanban készült főételeket kóstolhattak az érdeklődők, készült szarvaspörkölt, birkapörkölt, csülkös pacalpörkölt, tárkonyos vadmalacleves. A palóc konyha remekeit is megtalálhatták az éhes vendégek. A burgonyaételek közt ott volt a ganca, a nyögve, házi sütemények, többféle ízben palóc lepény, valamint hentes tokány macokban. Aki akarta, megkóstolhatta a babgulyást ballai módra elkészítve.

„Mintha hazaértem volna”

Romeo Dell' Amico a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy csodálatos élmény volt számára a mátraballai fellépés.

Csodálatos közönség volt, úgy éreztem magam, mintha hazajöttem volna. Igazi szeretetteljes, baráti, őszinte fogadtatásban részesültem. Meg vagyok hatódva

– mondta a művész.

