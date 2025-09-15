szeptember 15., hétfő

Késés

4 órája

Műszaki hiba miatt jelentős késéssel indul az egri távolsági busz

Címkék#busz mávinform#hiba#autóbusz

Csaknem egyórás késést szedett össze a Miskolc–Eger–Budapest útvonalon közlekedő 1050-es autóbusz. A késés okáról a Mávinform adott tájékoztatást.

Heol.hu

Miskolcról 10:45-kor Eger útirányon át Budapestre induló 1050-es busz várhatóan 50 perc késéssel közlekedik műszaki meghibásodás miatt – számolt be a késésről a Mávinform

Közel egy órát késik az Egerből Budapestre tartó távolsági busz.
Forrás:   Huszár Márk / Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, végleg megszűnt az Elvira:


 

 

