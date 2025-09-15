Késés
59 perce
Műszaki hiba miatt jelentős késéssel indul az egri távolsági busz
Csaknem egyórás késést szedett össze a Miskolc–Eger–Budapest útvonalon közlekedő 1050-es autóbusz. A késés okáról a Mávinform adott tájékoztatást.
Miskolcról 10:45-kor Eger útirányon át Budapestre induló 1050-es busz várhatóan 50 perc késéssel közlekedik műszaki meghibásodás miatt – számolt be a késésről a Mávinform.
