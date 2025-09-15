Már hívhatjuk: Call Center segíti az időpontkérést az egri kórházba

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet péntektől üzembe állította saját Call Centerét, amelyen keresztül rugalmasabbá, gyorsabbá válik a telefonon történő a időpontkérés szakrendeléseinkre! Az intézmény erről Facebook-oldalán számolt be.

Már Call Center is van az egri kórházban

Forrás: Hegedűs Márta/Magyar Nemzet

Mint írják, az időpontot kérő betegek megtudhatják az előttük várakozók számát, így előre tájékozódhatnak a várakozási időről.

Ezeken a számokon hívhatjuk a Call Centert

A Call Center munkatársai munkanapokon (hétfőtől péntekig) reggel 7 és délután fél 4 között fogadják a hívásokat az alábbi vezetékes telefonszámokon:

+36 36 411 444

+36 36 801 742

+36 36 801 743

+36 36 801 744

– Hívjon bennünket bizalommal, és foglaljon időpontot a szakrendelésekre egyszerűen, gyorsan, otthonról – fogalmaznak a posztban.