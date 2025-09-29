Hihetetlen felfedezés – A világsztár hasonmása egy egri kávézóban tűnt fel

szeptember 29., hétfő

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Egy különleges cica került a figyelem középpontjába az egri Cicuskám Cat Cafe-ban.

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Egy egri cica, aki Panda névre hallgat óriási hírnévre tett szert különleges vonásai miatt. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: Heves vármegyében beköszönthet a tél; az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert és a 3-as főúton egy sofőr az életét vesztette egy baleset során. 

Egy különleges cica került a figyelem középpontjába az egri Cicuskám Cat Cafe-ban.
Egy különleges cica került a figyelem középpontjába az egri Cicuskám Cat Cafe-ban.
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

1.  Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!

2. Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor ér ide

3.  Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó

4. Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok

5. Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái

6. Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről

7. Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban

8. Nem hiszed el, mi miatt lett fertőző az Ilona-völgyi kút

9. Jobb előre felkészülni: októbertől változik a szemétszállítás, új szabályok jönnek!

10. Eladó a mátrai álom, és alkuképes az ár – ezekkel a házakkal egy életre megszedheted magad

 

 

