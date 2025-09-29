Hihetetlen felfedezés – A világsztár hasonmása egy egri kávézóban tűnt fel

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Egy egri cica, aki Panda névre hallgat óriási hírnévre tett szert különleges vonásai miatt. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: Heves vármegyében beköszönthet a tél; az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert és a 3-as főúton egy sofőr az életét vesztette egy baleset során.

Egy különleges cica került a figyelem középpontjába az egri Cicuskám Cat Cafe-ban.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

1. Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!