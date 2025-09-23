Civil véradás Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban

Idén is megrendezik a civil véradásokat Heves vármegyében, ez már a 13. alkalom. Az Egri Norma Alapítvány tájékoztatása szerint Egerben szeptember 24-én 13 és 18 óra között az Agria Parkban várják a véradókat, Hatvanban szeptember 25-én 14:30 és 18 óra között a Kossuth Lajos Általános Iskolában, gyöngyösön szeptember 26-án 10-14 óra közt a kórházban lesz lehetőség vért adni. Az akciót évente kétszer, februárban és szeptemberben szokták megtartani. Idén februárban Egerben több mint kilencvenen voltak, legutóbb a vármegyében több mint százötvenen vettek részt az önkéntes véradáson. A donoroknak vinniük kell a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt, a véradókat apró ajándékkal is köszöntik. A civil véradás csatlakozott a korábbi retró véradáshoz is.

Civil véradás lesz három városban is.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

