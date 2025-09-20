szeptember 20., szombat

Megbetegedés

4 órája

Megkongatták a vészharangot? Megjött és terjed Egerben az új Covid-variáns – ezt kéri a háziorvos

Címkék#betegség#covid#láz

Az Eger környéki háziorvosok szerint az új koronavírus-variáns gyorsan terjed, egyre több embert betegít meg. A covid-fertőzés elsősorban kellemetlen tünetekkel jár.

Heol.hu

A koronavírus egy új variánsa járványszerűen terjed, és nagyszámú megbetegedést okoz. Erről már az ostorosi háziorvos, dr. Darvai László is beszámolt, melyről írtunk is, de most ezt erősítette meg a tapasztalatokat az egri dr. Tóth Attila is.
– A koronavírus egy új variánsa járványszerűen terjed, nagyszámú megbetegedést okozva, körzetünkben is egyre több a beteg. Tisztelettel kérünk minden légúti panaszokkal hozzánk érkező páciensünket, hogy maszkot viseljenek, próbáljuk csökkenteni a fertőzések számát. Az új covid variáns egyébként egészséges személynél súlyos légúti betegséget nem, vagy csak igen ritkán okoz, banális vírusfertőzésnek tekinthető, azonban igen kellemetlen tünetekkel és iskolából, munkahelyről való kimaradással jár.

A covid új variánsa felütötte fejét Fotó: Katona Tibor
A covid új variánsa felütötte fejét Fotó: Katona Tibor

Kérjük, egymásra és idős, legyengült betegeinkre való tekintettel hordjanak maszkot a rendelő várójában. A betegség tünetei: torok-és fejfájás, izom-és bőrfájdalom, gyengeség, láz, köhögés és a betegek jelentős részénél gyomor-bélrendszeri tünetek (főként hasmenés) is előfordulnak. A koronavírus-fertőzés tünetei hirtelen alakulnak ki. Amennyiben a tünetek jelentkeznek, nem feltétlenül szükséges orvosi vizsgálat, speciális gyógyszer nincs, tüneti terápia javasolt – írta.

Megkerestük, s érdeklődésünkre elmondta, ahogyan az iskolaidőszak elkezdődött egyre több a lázas, felsőlégúti megbetegedés, akiknek a jórésze covidos.
– A fokozott higiéniai szabályokat tartsuk be, erre kérjük a pácieneseket. Ha a tünetek jelentkeznek, a legtöbb esetben spontán gyógyulnak a betegek, ekkor a gyógyulásig otthon kell maradni, pihenni, sok folyadékot inni, lázat és fájdalmat kell csillapítani – mondta. Természetesen akiknél súlyosbodnak a tüneteket, a doktor szerint is forduljanak orvoshoz.

 

 

