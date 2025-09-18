Babavilág
1 órája
Valóban létezik öt szó, amellyel az újszülöttek kommunikálnak mindenhol a világban?
A csecsemők öt ösztönös hangot használnak, hogy kifejezzék alapvető szükségleteiket.
Mielőtt beszélni kezdenének, a csecsemők öt ösztönös hangot adnak ki, amelyek mindegyike egy adott szükséglethez kapcsolódik. Ezek a hangok az emberi fiziológia reflexein alapulnak, nem pedig a kultúrán vagy a nyelven, vagyis a babák világszerte használják őket - olvasható az Epelus.hu Facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mit is mondanak a csecsemők?
- Neh = Éhes vagyok
- Owh = Álmos vagyok
- Heh = Kényelmetlenül érzem magam
- Eair = Fáj a hasam
- Eh = Büfiztess meg
Ezt Dunstan Baby Language-nek hívják, és egy ausztrál anyuka, Priscilla Dunstan alkotta meg. Amennyiben van kisbabád, felismered ezeket a hangokat? - írják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ebben a korábbi Oprah videóban nagyon jól elmagyarázzák.
Ezt ne hagyja ki!Borzasztó
3 órája
Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek
Ezt ne hagyja ki!Áramszünetek
19 órája
Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre