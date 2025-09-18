Valóban létezik öt szó, amellyel az újszülöttek kommunikálnak mindenhol a világban?

Mielőtt beszélni kezdenének, a csecsemők öt ösztönös hangot adnak ki, amelyek mindegyike egy adott szükséglethez kapcsolódik. Ezek a hangok az emberi fiziológia reflexein alapulnak, nem pedig a kultúrán vagy a nyelven, vagyis a babák világszerte használják őket - olvasható az Epelus.hu Facebook oldalán.

A csecsemők öt ösztönös hangot használnak, hogy kifejezzék alapvető szükségleteiket.

Forrás: Getty images

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit is mondanak a csecsemők?

Neh = Éhes vagyok

Owh = Álmos vagyok

Heh = Kényelmetlenül érzem magam

Eair = Fáj a hasam

Eh = Büfiztess meg

Ezt Dunstan Baby Language-nek hívják, és egy ausztrál anyuka, Priscilla Dunstan alkotta meg. Amennyiben van kisbabád, felismered ezeket a hangokat? - írják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ebben a korábbi Oprah videóban nagyon jól elmagyarázzák.