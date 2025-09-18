szeptember 18., csütörtök

Valóban létezik öt szó, amellyel az újszülöttek kommunikálnak mindenhol a világban?

A csecsemők öt ösztönös hangot használnak, hogy kifejezzék alapvető szükségleteiket.

Mielőtt beszélni kezdenének, a csecsemők öt ösztönös hangot adnak ki, amelyek mindegyike egy adott szükséglethez kapcsolódik. Ezek a hangok az emberi fiziológia reflexein alapulnak, nem pedig a kultúrán vagy a nyelven, vagyis a babák világszerte használják őket - olvasható az Epelus.hu Facebook oldalán.

A csecsemők öt ösztönös hangot használnak, hogy kifejezzék alapvető szükségleteiket.
Forrás: Getty images

Mit is mondanak a csecsemők?

  • Neh = Éhes vagyok
  • Owh = Álmos vagyok
  • Heh = Kényelmetlenül érzem magam
  • Eair = Fáj a hasam
  • Eh = Büfiztess meg
    Ezt Dunstan Baby Language-nek hívják, és egy ausztrál anyuka, Priscilla Dunstan alkotta meg. Amennyiben van kisbabád, felismered ezeket a hangokat? - írják. 

Ebben a korábbi Oprah videóban nagyon jól elmagyarázzák.

 

 

