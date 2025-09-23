Nem hiszed el, mi miatt lett fertőző az Ilona-völgyi kút

Egy Facebook-csoportban találtuk a bejegyzést, miszerint a parádfürdői Ilona-völgyben lévő csevicekút fertőzésveszélyes, ezért lezárták. Megkerestük az üzemeltető Egererdő Zrt-t, hogy meg tudják-e erősíteni.

Az Ilona-völgyi csevicekút fertőzésveszélyes, lezárták

Forrás: termeszetjaro.hu

Vígh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy valóban lezárták a kutat, mert egy elhullt rágcsálót találtak a kútban a túrázók, melyről értesítették az erdőgazdálkodót.

