Nem hiszed el, mi miatt lett fertőző az Ilona-völgyi kút
Lezárták az Ilona-völgyi kutat. A Szent István csevicekút fertőzésveszélyes, a hatóságokkal egyeztetik a fertőtlenítés lehetőségeit.
Egy Facebook-csoportban találtuk a bejegyzést, miszerint a parádfürdői Ilona-völgyben lévő csevicekút fertőzésveszélyes, ezért lezárták. Megkerestük az üzemeltető Egererdő Zrt-t, hogy meg tudják-e erősíteni.
A Szent István csevicekút fertőzésveszélyes, intézkedtek a fertőtlenítésről
Vígh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy valóban lezárták a kutat, mert egy elhullt rágcsálót találtak a kútban a túrázók, melyről értesítették az erdőgazdálkodót.
A lezárásról azonnal intézkedett a helyi erdészet és felvette a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és egyezteti velük a fertőtlenítés lehetőségeit. A kút nem egy egyszerű fúrt kút, hanem egy természetes vízforrás, amiben a csapadékhiány miatt jelenleg nagyon kevés víz van.
– részletezte Vígh Ilona.
Hozzátette, a későbbiekben az erdészet kezdeményez vízminőség-vizsgálatot, bár a csevicekút vizét eddig is csak saját felelősségre fogyasztotta a lakosság.
