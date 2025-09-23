szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

54 perce

Nem hiszed el, mi miatt lett fertőző az Ilona-völgyi kút

Címkék#Egererdő Erdészeti Zrt#Szent István csevicekút#fertőzésveszély

Lezárták az Ilona-völgyi kutat. A Szent István csevicekút fertőzésveszélyes, a hatóságokkal egyeztetik a fertőtlenítés lehetőségeit.

Elek Andrea

Egy Facebook-csoportban találtuk a bejegyzést, miszerint a parádfürdői Ilona-völgyben lévő csevicekút fertőzésveszélyes, ezért lezárták. Megkerestük az üzemeltető Egererdő Zrt-t, hogy meg tudják-e erősíteni.

Az Ilona-völgyi csevicekút fertőzésveszélyes, lezárták
Az Ilona-völgyi csevicekút fertőzésveszélyes, lezárták
Forrás: termeszetjaro.hu

A Szent István csevicekút fertőzésveszélyes, intézkedtek a fertőtlenítésről

Vígh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy valóban lezárták a kutat, mert egy elhullt rágcsálót találtak a kútban a túrázók, melyről értesítették az erdőgazdálkodót.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A lezárásról azonnal intézkedett a helyi erdészet és felvette a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és egyezteti velük a fertőtlenítés lehetőségeit.  A kút nem egy egyszerű fúrt kút, hanem egy természetes vízforrás, amiben a csapadékhiány miatt jelenleg nagyon kevés víz van. 

– részletezte Vígh Ilona.

Hozzátette, a későbbiekben az erdészet kezdeményez vízminőség-vizsgálatot, bár a csevicekút vizét eddig is csak saját felelősségre fogyasztotta a lakosság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu