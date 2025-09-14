szeptember 14., vasárnap

Ez az, amit minden cukorbetegnek titokban el akarnak mondani

Címkék#Dr Domboróczki Zsolt#cukorbetegség#gyógynövény#gyógyszer

Sokan keresnek természetes megoldásokat a túlsúly és az elhízás ellen, ám a csodaszerek hatása korlátozott. A cukorbetegség kezelésében a gyógynövények – például a kurkuma, a fahéj vagy a ginzeng – csak kiegészítő szerepet játszhatnak. Dr. Domboróczki Zsolt belgyógyász szerint a tartós eredmény kulcsa továbbra is az életmódváltás és a tudatos táplálkozás.

Elek Andrea

A cukorbetegség komoly gondot jelent világszerte. Az ebben szenvedők számára az elhízás és a túlsúly is tetézi a gondjaikat, ennek csökkentése segíthet a tünetek enyhítésében. Számos csodaszert ajánlanak ennek elérésére, ilyen például a kurkuma is, amiről azt mondják, a súlycsökkentésben játszik szerepet.

Mi segíthet a cukorbetegség tüneteinek enyhítésében? Elég néhány gyógynövény, vagy szükség van gyógyszerekre?
Mi segíthet a cukorbetegség tüneteinek enyhítésében? Elég néhány gyógynövény, vagy szükség van gyógyszerekre?
Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

A cukorbetegség enyhítésére ajánlott csodaszerekkel kapcsolatban megkerestük dr. Domboróczki Zsoltot, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet belgyógyász, diabetológus főorvosát. Dr. Domboróczki Zsolt elmondta, hogy évek óta fel-felkapnak egy gyógynövényt, ami a híresztelések szerint megoldja a cukorbetegséggel kapcsolatos problémákat, azonban az orvos felhívta a figyelmet, hogy ezek a gyógynövények csak bizonyos helyzetekben segítenek be a kezelésbe.

– Jelenleg semmilyen úttörő eredmény nincs. Azt eddig is tudtuk, hogy vannak olyan gyógynövények, amelyeknek kedvező hatása van a cukoranyagcserére – mondta a főorvos, majd fel is sorolt néhányat ezek közül, mint a fahéj, fokhagyma, ginzeng, fekete áfonya, görög széna.

Elmondta, hogy háromféle módon tudnak ezek a gyógynövények segíteni a cukorszint csökkentésében. Megjegyezte, hogy a cukorbetegségre használt gyógyszerek is ezeken a módokon működnek:

  • A hasnyálmirigy inzulintermelő képességét támogatják. Az inzulin cukorszinttől függően termelődik, minél több a cukor, annál több inzulint termel.
  • A sejtek az inzulin mennyiségétől függően veszik fel a cukrot, egyes gyógyszerek és gyógynövények abban segítenek, hogy az izom, a máj és zsírszövet sejtjei valóban fel tudják venni a szükséges glükózt.
  • Vannak, amelyek a gyomor- és bélrendszerben fejtik ki hatásukat, itt segítik a szénhidrát lebomlását, felszívódását.

Dr. Domboróczki Zsolt kiemelte, hogy a kurkuma a cukor lebomlását segíti. A kurkumin nevű fehérjének gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása is van, valamint a vércukorszintre is kedvező hatást fejt ki. Hozzátette, hogy nem minden esetben elégséges a hatásuk.

Akkor érdemes reményt fűzni hozzá, ha a cukorbetegség még kezdeti szinten van. 10-15 éves diabétesz esetében már nem jó ezekben bízni, hiszen nem elég hatékonyak, ekkor már gyógyszerekre van szükség. A kiegészítő gyógyszerek csak kezdeti stádiumban jelentenek valós segítséget

– fogalmazott a belgyógyász.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mindenből használjuk azt, ami jó. Mivel emberfüggő, hogy kire milyen hatással van egy-egy gyógynövény – a gyógyszerekhez hasonlóan – ezért figyelembe kell venni a különböző mellékhatásokat is, amelyeket kellő óvatossággal kell kezelni.

– A holisztikus szemlélet értelmében ugyanakkor azt is figyelni kell, hogy a betegnek milyen más betegsége van, a gyógyszereket is ennek ismeretében adjuk a betegeknek, és a gyógynövényekkel is ilyen módon érdemes bánni – jelentette ki a főorvos.

A cukorbetegség esetében probléma a túlsúly

A testsúlycsökkentéssel kapcsolatban dr. Domboróczki Zsolt elmondta, hogy az egyik legnagyobb kihívás a fogyás. A magyar lakosság 50 százaléka cipel magával súlyfölösleget. A túlsúlyosok ( 25-ös BMI érték fölött) és az elhízottak (30-as BMI fölött) a lakosság felét teszik ki nemtől és életkortól függetlenül, Magyarország az élmezőnyben van. A gyógyszeres próbálkozások azonban még gyerekcipőben járnak ennek megoldására.

Ahhoz, hogy a szervezet az alapvető funkciókat ellássa, mint a légzés, a mozgás, a napi tevékenységek, szükség van bizonyos mennyiségű tápanyag felvételére. Ha a tápanyag a szükségesnél több, akkor a szervezet raktároz, ha kevesebb, akkor beindul a fogyás

– magyarázta dr. Domboróczki Zsolt, aki hozzátette, hogy az étvágycsökkentés és az energiafelhasználás megnövelése, azaz a több mozgás vezet fogyáshoz.

Kiemelte azonban, hogy különböző divatszerek háttérbe szorítják az egészséges étkezést és mozgást. Ennek azonban az a veszélye, hogy ha valaki abbahagyja annak a szernek a szedését, amelytől csökken az étvágya, akkor minden visszaáll az eredetibe, így újra megindul a raktározás, azaz visszahízza, amit leadott.  Emiatt fontos inkább a nehezebbnek tűnő, de hosszú távon hatékonyabb módszer, az életmódváltás: változtatni az étkezési szokásokon, valamint beiktatni plusz mozgást a napirendbe.

Az életmódváltást segíthetik gyógyszerek, de belgyógyászként nem ismerek olyan készítményt, ami hosszú távon is hatékony lehet a testsúlycsökkentésben, vagy az elért testsúly megtartásában

– fogalmazott dr. Domborczki Zsolt.

Korábbi podcastunkban Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnökével beszélgettünk:

 

