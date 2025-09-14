Ez az, amit minden cukorbetegnek titokban el akarnak mondani

A cukorbetegség komoly gondot jelent világszerte. Az ebben szenvedők számára az elhízás és a túlsúly is tetézi a gondjaikat, ennek csökkentése segíthet a tünetek enyhítésében. Számos csodaszert ajánlanak ennek elérésére, ilyen például a kurkuma is, amiről azt mondják, a súlycsökkentésben játszik szerepet.

Mi segíthet a cukorbetegség tüneteinek enyhítésében? Elég néhány gyógynövény, vagy szükség van gyógyszerekre?

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

A cukorbetegség enyhítésére ajánlott csodaszerekkel kapcsolatban megkerestük dr. Domboróczki Zsoltot, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet belgyógyász, diabetológus főorvosát. Dr. Domboróczki Zsolt elmondta, hogy évek óta fel-felkapnak egy gyógynövényt, ami a híresztelések szerint megoldja a cukorbetegséggel kapcsolatos problémákat, azonban az orvos felhívta a figyelmet, hogy ezek a gyógynövények csak bizonyos helyzetekben segítenek be a kezelésbe.

– Jelenleg semmilyen úttörő eredmény nincs. Azt eddig is tudtuk, hogy vannak olyan gyógynövények, amelyeknek kedvező hatása van a cukoranyagcserére – mondta a főorvos, majd fel is sorolt néhányat ezek közül, mint a fahéj, fokhagyma, ginzeng, fekete áfonya, görög széna.

Elmondta, hogy háromféle módon tudnak ezek a gyógynövények segíteni a cukorszint csökkentésében. Megjegyezte, hogy a cukorbetegségre használt gyógyszerek is ezeken a módokon működnek:

A hasnyálmirigy inzulintermelő képességét támogatják. Az inzulin cukorszinttől függően termelődik, minél több a cukor, annál több inzulint termel.

A sejtek az inzulin mennyiségétől függően veszik fel a cukrot, egyes gyógyszerek és gyógynövények abban segítenek, hogy az izom, a máj és zsírszövet sejtjei valóban fel tudják venni a szükséges glükózt.

Vannak, amelyek a gyomor- és bélrendszerben fejtik ki hatásukat, itt segítik a szénhidrát lebomlását, felszívódását.

Dr. Domboróczki Zsolt kiemelte, hogy a kurkuma a cukor lebomlását segíti. A kurkumin nevű fehérjének gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása is van, valamint a vércukorszintre is kedvező hatást fejt ki. Hozzátette, hogy nem minden esetben elégséges a hatásuk.

Akkor érdemes reményt fűzni hozzá, ha a cukorbetegség még kezdeti szinten van. 10-15 éves diabétesz esetében már nem jó ezekben bízni, hiszen nem elég hatékonyak, ekkor már gyógyszerekre van szükség. A kiegészítő gyógyszerek csak kezdeti stádiumban jelentenek valós segítséget

– fogalmazott a belgyógyász.