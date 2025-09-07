Legendás ízek, eltűnt fagyizók - így írták be magukat az egri cukrászdák a szívünkbe

A cukrászdák és fagyizók sosem csak vendéglátóhelyek voltak, annál kicsit mindig többet jelentettek: családok ültek be azokba sikereket ünnepelni, ballagást vagy tanévzárást, de baráti társaságok is szívesen választották ezeket összejöveteleik helyszínéül. A beltérrel nem rendelkező fagyizók pedig akár a nyári napok kellemes lezárásának fénypontjai is lehettek az év legnagyobb részében: az első tavaszi napsugarak már ki-kicsalogatták a bátrabbakat egy kis nyárért, az ősz kellemes fényei pedig még másokat is hívogattak kora délutáni kikapcsolódásra – fagyizni. Ha a cukrászdai teraszok mesélni tudnának...

A régi cukrászdai hangulat sokaknak hiányzik. Ahogy a legendás fagyizók hűsítő nyalánkságai is. Képünk illusztráció.

Forrás: Fortepan/Lissák Tivadar

A Dobos Cukrászda 1966 májusában nyitotta meg díszes kapuit, melyről az akkori Népújság cikke számolt be. Részletesen bemutatták annak igencsak előkelőnek ígérkező belső tereit, melyet vörös márvány padló tett igazán különlegessé. A klasszikus eleganciát képviselő vendéglátóhely nagyon hamar a kulturális élet egyik színterévé vált: rendszeresen otthont adott különböző irodalmi esteknek, de ezen kívül is gyakran kínált szellemi táplálékot az egyedülálló minőségben készített édességek és italok mellé is. Megfordult vendégei között Pécsi Ildikó, Lukács Sándor, Szilágyi Tibor, Antal Imre, Ruttkai Éva, Esztergályos Cecília, Psota Irén és Törőcsik Mari is.

Forrás: Arcanum

Forrás: Arcanum

A Dobos C. József tiszteletére elnevezett cukrászda Bagdad fagyija az egész országban ismert volt: az eredeti recept szerint készített hűsítő nyalánkság miatt nem egyszer más városokból is eljöttek családok, hogy megkóstolhassák.

– Minden kisebb, csak a szűk családunkra tartozó eseményt a Dobosban ünnepeltünk: édesapám Bagdad fagyiból készült kelyhet kért mindig, mi édesanyámmal pedig a felejthetetlen Somlói galuskát. Sokszor csak úgy, városi sétáink alkalmával ketten is ott zártuk a napot: a Dobos hozzátartozott a mi "csajos napjainkhoz". Máig emlékszem a zöld színű márványlapból készült, kovácsoltvas lábú asztalaikra, azon még a tányérok is egészen máshogy csörögtek, mint bárhol máshol – emlékezett vissza lánykorának Dobossal kapcsolatos szép emlékeire Katalin.