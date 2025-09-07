1 órája
Legendás ízek, eltűnt fagyizók - így írták be magukat az egri cukrászdák a szívünkbe
Elmúlt a nyár, s vele együtt kicsit annak ízei, szokásai is csak emlékekké válnak. Ahogy sajnos lassan a régi egri cukrászdák utolsó mohikánja is: nemrégiben adtunk hírt a Sárvári cukrászda végleges bezárásáról. A csaknem 100 éves süti- és fagylalt műhely az egyik utolsó a klasszikus egri cukrászdák közül, melyek már csak a közbeszédben élnek tovább. Dobos cukrászda, Ódry fagyizó, Marcipán cukrászda... Milyenek is voltak ezek fagyijai?
A cukrászdák és fagyizók sosem csak vendéglátóhelyek voltak, annál kicsit mindig többet jelentettek: családok ültek be azokba sikereket ünnepelni, ballagást vagy tanévzárást, de baráti társaságok is szívesen választották ezeket összejöveteleik helyszínéül. A beltérrel nem rendelkező fagyizók pedig akár a nyári napok kellemes lezárásának fénypontjai is lehettek az év legnagyobb részében: az első tavaszi napsugarak már ki-kicsalogatták a bátrabbakat egy kis nyárért, az ősz kellemes fényei pedig még másokat is hívogattak kora délutáni kikapcsolódásra – fagyizni. Ha a cukrászdai teraszok mesélni tudnának...
A Dobos Cukrászda 1966 májusában nyitotta meg díszes kapuit, melyről az akkori Népújság cikke számolt be. Részletesen bemutatták annak igencsak előkelőnek ígérkező belső tereit, melyet vörös márvány padló tett igazán különlegessé. A klasszikus eleganciát képviselő vendéglátóhely nagyon hamar a kulturális élet egyik színterévé vált: rendszeresen otthont adott különböző irodalmi esteknek, de ezen kívül is gyakran kínált szellemi táplálékot az egyedülálló minőségben készített édességek és italok mellé is. Megfordult vendégei között Pécsi Ildikó, Lukács Sándor, Szilágyi Tibor, Antal Imre, Ruttkai Éva, Esztergályos Cecília, Psota Irén és Törőcsik Mari is.
A Dobos C. József tiszteletére elnevezett cukrászda Bagdad fagyija az egész országban ismert volt: az eredeti recept szerint készített hűsítő nyalánkság miatt nem egyszer más városokból is eljöttek családok, hogy megkóstolhassák.
– Minden kisebb, csak a szűk családunkra tartozó eseményt a Dobosban ünnepeltünk: édesapám Bagdad fagyiból készült kelyhet kért mindig, mi édesanyámmal pedig a felejthetetlen Somlói galuskát. Sokszor csak úgy, városi sétáink alkalmával ketten is ott zártuk a napot: a Dobos hozzátartozott a mi "csajos napjainkhoz". Máig emlékszem a zöld színű márványlapból készült, kovácsoltvas lábú asztalaikra, azon még a tányérok is egészen máshogy csörögtek, mint bárhol máshol – emlékezett vissza lánykorának Dobossal kapcsolatos szép emlékeire Katalin.
Ódryék fagylaltja – a kényszer szülte legenda
Ha Egerben valaki meghallja az Ódry nevet, szinte biztos, hogy azonnal az általuk kínált csokoládé-, vanília-, puncs- vagy gyümölcsfagylalt felejthetetlen íze ugrik be. Kevesen tudják azonban, hogy a Dobó utcai, később legendássá vált fagylaltozó nem egy tudatos üzleti terv eredményeként született meg, sokkal inkább a szükség hozta életre. Az 1960-as évek elején ugyanis egyre kevesebben keresték azokat a termékeket, amelyekből az Ódry család addig élt: a gyertyák és a mézeskalácsok iránti kereslet megcsappant, a családnak pedig lépnie kellett. Új lábat kellett találni a megélhetéshez – így került a fagylalt a palettára.
Első hallásra furcsának tűnhet, hogy a gyertyák és a mézeskalácsok világából a fagylaltok birodalmába léptek át, ám ez is bizonyította tehetségüket és sokoldalúságukat: ezen a területen is képesek voltak maradandót alkotni, olyat, amire ma is sokan nosztalgiával emlékeznek vissza.
Az Ódry-ház pár évvel ezelőtti lebontása ma már csak szimbolikus pont a történet végén. A család közel százéves krónikája – és egy legendás szakma utolsó fejezete – valójában korábban lezárult, akkor, amikor az utolsó mohikán, Gulyás Béla meghalt.
És ha már a fagylaltozóról esik szó… Nem egy egri mesélte, hogy az Ódry-házba nem csak a mennyei fagylaltok miatt volt érdemes betérni. A bolt hangulatát különleges gyertyák és díszes mézeskalácsok tették teljessé, mintha egy apró kiállításon járna az ember – ahol egyszerre kapott ízekből és élményekből is kóstolót. Eger modern történelmében betöltött jelentőségét az is nagyon jól mutatja, hogy a középkorúak között még mindig akad, aki egyértelmű választ ad arra a kérdésre: melyik volt Eger legjobb fagyizója?
A Kopcsik cukrászda sem volt kevésbé jelentős
1988-ban Kopcsik Lajos — addig Kazincbarcikán dolgozó, számos díjat elnyert mestercukrász — Egerbe költözött. Itt először a Panoráma Szálloda cukrászüzemét vezette, majd átkerült a Marcipán cukrászdába, végül pedig a saját nevét viselő Kopcsik cukrászda lett a szíve ügye. A békebeli hangulatot árasztó hely minőségi sütemény-élményt kínált, s ezeknek köszönhetően hamar az egriek egyik kedvenc közösségi helyévé vált a mestercukrász korábbi álma.
Kopcsik cukrászdája egyszerre volt tehát pékség, műhely, és közösségi tér. A később kialakított, Kopcsik Lajos életművének helyt adó Marcipánia már nem csupán egy hely, hanem élmény – ahol a művészet és a gasztronómia találkozik. A szó legnemesebb értelmében: egy cukrászdába oltott múzeum, amely a helyiek és az utazók számára egyaránt kultikus helyszín lett. Minden darabja egyben gondolat és kézműves alkotás, amely méltó módon őrzi Kopcsik Lajos hagyatékát.
A Pipacs újra kinyílt
Az utóbbi évtizedek méltán népszerű fagyizója kétségtelenül a Pipacs volt, melynek bezárása után sok egri érezte hiányát. Jó hír, hogy a napokban Pipacs-2 néven újra visszatért Ipacs bácsi Egerbe – legalábbis a fagyijai az eredeti recept szerint készülnek. S ki szerencsés, még Ipacs bácsival is összefuthat a pult mögött...
