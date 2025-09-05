1 órája
Rákkeltő összetevőt találtak ebben a fűszerben, ne használja fel!
Újabb terméket hívott vissza az NKFH. Egy fűszer összetevői között találtak rákkeltő anyagot.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban. A termékegy holland importőrön keresztül érkezett Magyarországra - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder
• Márkája: TRS
• Kiszerelés: 100 g
• Holland kereskedő: Asia Express Food
• Cikkszám: 4521
• MMI: 01.02.2026
Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.
