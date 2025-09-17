1 órája
XIV. Leó pápa megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát, amely most Pétervásárára érkezett
Szeptember 10-én a Szent Péter téren tartott pápai audiencián XIV. Leó pápa fogadta a pétervásárai Bodon Pétert, a Ferences Mária Liga (Lega Mariana Francescana) alapítóját, aki egyben a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család tagja is. A szentatya megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát, amely Pétervásárára érkezett.
Az audiencia során a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család által adományozott czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát áldotta meg XIV. Leó pápa.
– Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy augusztus 30-án Czestochowában a Mistura Tadeusz festőművész által festett Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát vehettem át a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család adományaként, amit az igazgatótól Marian Adam Waligóra Pálos atyától vehettem át, amit ezúton is nagyon köszönök –mondta a Heol.hu-nak Bodon Péter, aki hozzátette, hogy ezt követően Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kapott időpontot az audienciára.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A czestochowai Fekete Madonna Pétervásárára került
Kiemelte, hogy XIV. Leó pápával való találkozásának legszebb pillanata az volt, hogy látta, mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándokútra indul és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen.
– Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés érte Pétervásárát, hiszen Magyarországra érkezik az egyetlen hiteles eredeti méretben lévő czestochowai Fekete Madonna kegykép másolat. Továbbá abban is az első számúnak tekinthető, hogy XIV. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát
– hangsúlyozza Bodon Péter.
"Az új pápára úgy tekintünk, mint reményünk első gyümölcsére" - Ternyák Csaba az új egyházfőt köszöntötte szentmiséjében
Elmondta, hogy XIV. Leó pápa nagyon derűs volt találkozásuk során, még a különös kérését is nagy mosollyal fogadva teljesítette. Ez az igaz keresztényi hozzáállás, hogy nekünk is mosolyogni kell a világra, hiszen nagy szüksége van a világnak a kedvességre és szeretetre.
Megérkezett Pétervásárára a kegykép hiteles másolata, amit Eged István pétervásárai polgármester és Fehér Róbert esperes is nagy örömmel fogadott.
– Szent II. János Pál pápa nagy hatással volt életemre. Az ő számára különösen nagy tisztelete volt ennek a kegyképnek. Illetve 2021 végén életem egy nehéz szakaszában én is ellátogattam Czestochowába a Jasna Góra-i kolostorba, ahol én is imáimba foglaltam kérdésemet és meghallgatásra talált. Majd az elmúlt időszakban felvettem a kapcsolatot Marian Waligóra atyával aki segített a kegykép hiteles másolatának átadásában – mondta el a Heol.hu-nak Bodon Péter.
Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista
Súlyosan megsérült – újabb baleset történt az egri utcában, ahol félnek a lakók
A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval