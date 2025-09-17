XIV. Leó pápa megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát, amely most Pétervásárára érkezett

Az audiencia során a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család által adományozott czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát áldotta meg XIV. Leó pápa.

Forrás: Beküldött fotó

– Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy augusztus 30-án Czestochowában a Mistura Tadeusz festőművész által festett Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát vehettem át a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család adományaként, amit az igazgatótól Marian Adam Waligóra Pálos atyától vehettem át, amit ezúton is nagyon köszönök –mondta a Heol.hu-nak Bodon Péter, aki hozzátette, hogy ezt követően Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kapott időpontot az audienciára.

A czestochowai Fekete Madonna Pétervásárára került

Kiemelte, hogy XIV. Leó pápával való találkozásának legszebb pillanata az volt, hogy látta, mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándokútra indul és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen.

– Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés érte Pétervásárát, hiszen Magyarországra érkezik az egyetlen hiteles eredeti méretben lévő czestochowai Fekete Madonna kegykép másolat. Továbbá abban is az első számúnak tekinthető, hogy XIV. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát

– hangsúlyozza Bodon Péter.