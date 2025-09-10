Átverésre figyelmeztet a Deichmann, a nevükkel csalók élnek vissza

Csalók élnek vissza a Deichmann nevével: hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe – közölték közleményben.

Ezúttal a Deichmann-ra szálltak rá a csalók Fotó: Origo

A Deichmann minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.

A Deichmann ezúton is szeretné felhívni a figyelmet, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.

Deichmann: nem ők az elsők, akiket átvernek

Épp a napokban az online csalások terjedése mára komoly fenyegetéssé vált, nem csupán anyagi kárt, hanem személyes adatokkal való visszaélést is könnyen elszenvedhetünk. Az online csalás Heves vármegyében is mindennapos már sajnos. Gyöngyös környékén az elmúlt időszakban több nagyértékű csalás áldozata tett bejelentést. Egyiküket 30 millió forinttal károsították meg.