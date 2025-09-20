4 órája
Digitális Polgári Körök országos találkozója - kövesse élőben!
Soha nem látott létszámmal, 70 ezres tagsággal rendezik meg a nemzeti oldal első országos találkozóját Budapesten. A Digitális Polgári Körök találkozóján a résztvevők a Papp László Sportarénában gyűlnek össze szeptember 20-án.
A Magyar Nemzet cikke szerint szombaton tartják a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a fővárosban. A mozgalom népszerűségét jól mutatja, hogy a regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret.
A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program része egy expo közel 40 kiállítóval, valamint szellemi és kulturális műsorok. A színpadi produkciók 16 órakor indulnak, amikor többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök szól a közönséghez. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től 19 óráig tart nyitva.
Hírfolyamunk a találkozóról:
Itt követhető az élő közvetítés:
Így hangol Lázár János a kezdésre:
Kicsinek tűnik az Papp László aréna ;)
Megérkeztek az első fotók a helyszínről:
Digitális Polgári Körök: elkezdődött az első találkozó
Orbán Viktor hangulaos videót osztott meg:
Horváth László időközben meg is érkezett a DPK-találkozó helyszínére és egyből interjúvel kezdte:
A Harcosok órája élő műsorában Boros Bánk Levente a Fradi szurkolói közösséghez hasonlította a Digitális Polgári Köröket. Szerinte a jobboldali közösségépítés valódi erő, amelyet a baloldal nem ért és ezért támad. Az ellenzék működését ellenszerveződésnek nevezte, amely azonnal szétesik, ha tartalmi vitákban kellene egységes álláspontot képviselnie. Az elemző Ruszin-Szendi Romulusz ügyét is felhozta példának. Úgy vélte, Magyar Péternek rég el kellett volna határolódnia, de ehelyett miniszterelnöki ambíciókat dédelget. Hozzátette: Isten mentse meg az országot attól, hogy ilyen emberi minőségű vezető kerüljön az élére.
Közösségi odalán jelentkezett be a helyszínről Orbán Balázs
Dr. Pajtók Gábor videóban üzent, úton a DPK-gyűlésre:
Horváth László vezényletével a Kékes DPK megindult!
Közösségi oldalán gyülekezőt fújt Orbán Viktor:
Százezres közösséget mozgatnak meg a Digitális Polgári Körök, amelyek első országos találkozóján Menczer Tamás hangsúlyozta: a Fidesz ereje a közösségben rejlik, és erre választ ad az online térben szerveződő mozgalom.
Deák Dániel és a Patrióta élőben jelentkezik a helyszínről:
Külön figyelmet kap a „Zebra” nevű Digitális Polgári Kör is, amely az álhírek elleni fellépést választotta fő küldetésének.
A Digitális Polgári Körökkel Orbán Viktor új korszakot nyitott
A DPK ötlete Orbán Viktor tusványosi beszédében hangzott el, célja a magyar nyelv és kultúra megvédése az online térben, valamint a polgári közösségek digitális megerősítése. Az első országos találkozó így egyszerre kulturális ünnep és politikai üzenet: a nemzeti oldal új digitális korszakot nyitott több mint 70 ezer taggal.
A Digitális Polgári Körök alapítói között olyan közéleti szereplők is vannak, akik érzékeny társadalmi kérdésekben szólalnak fel. Király Nóra a Gyermekvédelmi kör élén a fiatalokat védi, Dezső Tamás a Migrációellenes kör vezetőjeként a bevándorlással kapcsolatos kockázatokat hangsúlyozza, míg Sztojka Attila a Roma körrel a közösségi integrációt támogatja. Ez a sokféleség is bizonyítja a mozgalom társadalmi jelentőségét – derül ki az Origo tudósításából.
