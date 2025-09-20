Digitális Polgári Körök országos találkozója - kövesse élőben!

A Magyar Nemzet cikke szerint szombaton tartják a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a fővárosban. A mozgalom népszerűségét jól mutatja, hogy a regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret.

Orbán Viktor már a helyszínen hangol a Digitális Polgári Körök nagygyűlése előtt

Forrás: Facebook/Orbán Viktor közösségi oldala

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program része egy expo közel 40 kiállítóval, valamint szellemi és kulturális műsorok. A színpadi produkciók 16 órakor indulnak, amikor többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök szól a közönséghez. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től 19 óráig tart nyitva.

Hírfolyamunk a találkozóról:

Itt követhető az élő közvetítés:

Így hangol Lázár János a kezdésre:

Kicsinek tűnik az Papp László aréna ;)

Megérkeztek az első fotók a helyszínről: