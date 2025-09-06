Szélsőséges időjárás? Nem gond, az AI megoldja! – Titkok a gyöngyösi workshopról + galéria

Adatok és modellek a digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában címmel egész napos workshop zajlott csütörtökön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán. Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa portálunknak elmondta, a workshop célja az volt, hogy feltárja az adatgyűjtéssel kapcsolatos aktuális kérdéseket, a drónok és a műholdak által gyűjtött adatok jelentőségét a növénytermesztésben, az üvegházi zöldségtermesztésben, az állattenyésztésben és az akvakultúrában.

A digitalizáció és az AI volt a fókuszban a gyöngyösi campus workshopján

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia már az agráriumban is megkerülhetetlen

– Dr. Bujdosó Zoltán, a gyöngyösi campus főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy az egyetem kutatói lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutathassák legújabb eredményeiket és megvitathassák egymással a felmerülő kérdéseket. Dr. Kovács Zoltán, a MATE tudománystratégiai tanácsadója beszédében elmondta, idén ebben a körben 6 alkalommal találkoznak személyes vagy online formában. Emellett kiemelte a workshopokon napirendre kerülő témák aktualitását és jelentőségét is. Nyitóelőadásban dr. Varga Mónika tudományos főmunkatárs a folyamatmodellek mezőgazdasági rendszerek működtetésében és tervezésében betöltött szerepét mutatta be. Önder Babur, a Wageningen University képviseletében online előadáson foglalkozott az üvegházak hibrid modellezésével. Dr. Milics Gábor, a MATE egyetemi tanára az egyetem digitalizációját mutatta be a precíziós növénytermesztés példáján keresztül, dr. Pék Zoltán, a MATE egyetemi tanára pedig a precíziós üvegházi zöldségtermesztés kihívásairól beszélt. Dr. Kovács Levente, a MATE tudományos főmunkatársa az intenzív és extenzív precíziós állattenyésztés kihívásait ismertette, dr. Gyalog Gergő és dr. Kucska Balázs, a MATE tudományos főmunkatársainak előadása pedig Az adatalapú gazdálkodás és kutatás kihívásai a recirkulációs és tavi akvakultúrában címet kapta. Dr. Abrankó László egyetemi tanár záróelőadásának fókuszában az élelmiszerveszteség és az élelmiszercsalás állt. Élelmiszertudósként a mesterséges intelligencia élelmiszerláncban történő felhasználásának lehetőségeiről és kihívásairól osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel – részletezte Nagy Réka.