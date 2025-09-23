1 órája
A szexferomon-csapda a hímek gyengéje, de közben a bejgli is hálás lesz érte!
Egy-egy diófa termését szinte teljesen elpusztíthatja az Amerikából behurcolt kártevő. A dióburok-fúrólégy nem legyőzhetetlen károkozó, a növényorvos tanácsai hasznosak mindenki számára.
A dióburok-fúrólégy nevének elhangzása ma már joggal juttatja eszünkbe: miből sütünk karácsonyra diós bejglit, születésnapra zserbót és más diós finomságot. A kártevő ugyanis, már évek óta hatalmas pusztítást végez a diófáinkon. Nagy gond, hogy amint észleljük a jelenlétét, már semmit sem tehetünk ellene. Jó hír viszont, hogy túljárhatunk a termésünk tönkretevőjének eszén. Az ehhez leginkább szükséges teendőkről beszélt portálunknak Kása Sándor növényorvos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezete alelnöke.
Nagyapáink mondása 2012-ig volt igaz: aki diófát ültet, bízik a jövőben, az unokáinak tervez
– A nyugati dióburok-fúrólégy egy invazív kártevő faj, amely Magyarországon 2012-ig nem volt jelen . Észak-Amerika és Mexikó területén őshonos, Európában az 1980-as években jelent meg Svájcban. Magyarországon először Kőszeg környékén figyelték meg, azóta mindenütt előfordul, és mára a dió legfontosabb kártevője lett. Gyakran szokták emlegetni, hogy „kukacos lett a dióm”. Nos jelen esetben ez az állatka nem kukac, hanem nyű. Ugyanis a (fúró)legyek családjába tartozó rovarok lárváit nyűveknek szoktuk nevezni. Évi egy nemzedékük van, báb alakban telelnek át a talajban. Rajzásuk eléggé elhúzódó, de a nőstények a tojásokat nyár derekán rakják le a zöld kis dióburokba. A tojásból kikelő kis nyűvek a zöld dióburokban táplálkoznak, melynek eredményeként a dióburok feketedik, sőt a belseje is befeketedik, és rothadásnak indul. A termés értéktelenné és fogyaszthatatlanná válik. Komoly fertőzés esetén, akár a fa termésének 50-80 százaléka is tönkremehet – magyarázta Kása Sándor.
A dióburok-fúrólégy hihetetlen pusztítást végez, de nem legyőzhetetlen
A növényorvos kiemelte, hogy amikor a tüneteket észleljük – de ez általában minden kórokozó és kártevő esetében igaz – már nem tudjuk orvosolni a problémát. Nagy hangsúlyt kell helyezni éppen ezért a megelőzésre, hogy ne legyen lehetőség a fertőzés megindulására, tette hozzá.
– A megelőzés során fontos a fertőzött diótermés, és más kórokozók miatt a levelek összegyűjtése és megsemmisítése, mert ezekben is lehet áttelelő báb. A fák alatti talajt lazítsuk, mozgassuk meg, mert ezt nem szeretik a bábok. Fontos a fák alatti talaj takarása, mert ez megnehezíti a bábokból való kikelést az imágóknak, amik a tojásokat lerakják. Alkalmazhatunk sárga ragacslapot, mert ez a színéből adódóan összegyűjti a rovarokat, így azok már nem tudják a tojásokat lerakni. Ezek vegyszermentes, mechanikai feladatok, melyek nagyon hatékonyan tudnak működni főleg házi, kerti körülmények között, azaz néhány fa esetén – részletezte Kása Sándor.
A szexferomon-csapda lépre csalja a hím egyedeket
– A kémiai, a növényvédőszeres védekezés, beavatkozás lehetőség szerint mindig rajzásdinamikai megfigyeléssel kezdődjön, ha a kártevő biológiája ezt lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a kártevő nőivarú egyedeinek illatanyagát, a feromonját használjuk fel a hím ivarú egyedek összegyűjtésében szexferomon-csapdák segítségével. Csalogatóanyag-csapdákat is alkalmazhatunk, amiben csalogatóanyagként valamilyen fehérje-bomlásterméket lehet használni. Az egyedek megfigyelése, számlálásuk nyilván időigényes, de jól időzíthető vele a permetezés. A dióburok-fúrólégy kapcsán egyszerű a helyzet, mert amikor a csapdákban megjelennek a hímivarú legyek, a védekezést meg kell kezdeni. A felhasználható készítményekről kérdezzünk növényvédős szaktanácsadót vagy gazdaboltost! A kémiai szerek permetezésénél fontos a jó fedettség elérése, amihez érdemes megfelelő permetezőgépet és tapadásfokozó anyagot használnunk – fejtette ki a növényorvos.
A biológiai védekezésre, sajnos, nem sok lehetőségünk van.
– A megelőzést követően az ökológiai védekezés, a leginkább környezetkímélő eljárás során kémiai értelemben vett készítményt nem használunk fel. Sajnos, nem sok alkalmazható készítmény közül választhatunk. A kaolin hatóanyagot tartalmazó riasztószert lehet egyedül felhasználni bioültetvényekben. A dióburok-fúrólégy esetében egy olyan károsítóval állunk szemben, amely ugyan behurcolt faj egy másik kontinensről, de mára úgy „viselkedik”, mintha őshonos lenne – foglalta össze Kása Sándor.
