A szexferomon-csapda a hímek gyengéje, de közben a bejgli is hálás lesz érte!

A dióburok-fúrólégy nevének elhangzása ma már joggal juttatja eszünkbe: miből sütünk karácsonyra diós bejglit, születésnapra zserbót és más diós finomságot. A kártevő ugyanis, már évek óta hatalmas pusztítást végez a diófáinkon. Nagy gond, hogy amint észleljük a jelenlétét, már semmit sem tehetünk ellene. Jó hír viszont, hogy túljárhatunk a termésünk tönkretevőjének eszén. Az ehhez leginkább szükséges teendőkről beszélt portálunknak Kása Sándor növényorvos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezete alelnöke.

A dióburok-fúrólégy hatalmas pusztításra képes, de útját állhatjuk a károkozásának

Nagyapáink mondása 2012-ig volt igaz: aki diófát ültet, bízik a jövőben, az unokáinak tervez

– A nyugati dióburok-fúrólégy egy invazív kártevő faj, amely Magyarországon 2012-ig nem volt jelen . Észak-Amerika és Mexikó területén őshonos, Európában az 1980-as években jelent meg Svájcban. Magyarországon először Kőszeg környékén figyelték meg, azóta mindenütt előfordul, és mára a dió legfontosabb kártevője lett. Gyakran szokták emlegetni, hogy „kukacos lett a dióm”. Nos jelen esetben ez az állatka nem kukac, hanem nyű. Ugyanis a (fúró)legyek családjába tartozó rovarok lárváit nyűveknek szoktuk nevezni. Évi egy nemzedékük van, báb alakban telelnek át a talajban. Rajzásuk eléggé elhúzódó, de a nőstények a tojásokat nyár derekán rakják le a zöld kis dióburokba. A tojásból kikelő kis nyűvek a zöld dióburokban táplálkoznak, melynek eredményeként a dióburok feketedik, sőt a belseje is befeketedik, és rothadásnak indul. A termés értéktelenné és fogyaszthatatlanná válik. Komoly fertőzés esetén, akár a fa termésének 50-80 százaléka is tönkremehet – magyarázta Kása Sándor.

A dióburok-fúrólégy hihetetlen pusztítást végez, de nem legyőzhetetlen

A növényorvos kiemelte, hogy amikor a tüneteket észleljük – de ez általában minden kórokozó és kártevő esetében igaz – már nem tudjuk orvosolni a problémát. Nagy hangsúlyt kell helyezni éppen ezért a megelőzésre, hogy ne legyen lehetőség a fertőzés megindulására, tette hozzá.

