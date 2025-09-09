Este 10-kor kezdik minden áldott nap, már aludni sem lehet tőlük az egri Ráchegyen

– Egriek, Ráchegyen lakók! Senkit sem zavar, hogy 1 hónapja napi szinten az iskola felől folyamatosan verekedés és kiabálás van? Minden áldott nap 22 órától – írta egy tag az Egerben láttam, hallottam. csoportban szombat éjjel. Hozzátette, az ablak csukva és mégis behallani mindent. A posztoló azt írta, szerinte Szalából járnak fel oda a rendbontók, hozzátette minden nap rendőrt hív, ha nem marad abba a zajongás, illetve azt írta, videófelvétele is van az illetőkről, akik lehet, hogy drog hatása alatt állnak, amikor verekednek és zajonganak a közterületen.

A Károlyvárosban is panaszkodnak a hangoskodókra a helyiek, drogdílert és fogyasztókat is lekapcsoltak már ott Fotó: police.hu

Érdeklődtünk a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál. Tájékoztatásuk szerint nem történt bejelentés az esetről a rendőrségre, így intézkedésre sem került sor. A rendőrség nyomatékosan kéri, hogy ha törvénysértést, rendbontást tapasztalnak, akkor hívják a 112-es segélyhívó számot, hiszen bejelentés nélkül nem szereznek tudomást a történtekről. A poszt alatti számos hozzászólásból szemezgetve feltűnt, hogy több kommentelő is feltételezte, sem a posztoló, sem más nem jelentette be az esetet: Ki az, aki konkrétan bejelentette már? - kérdezte a hozzászóló, de választ nem kapott.

Tessék tárcsázni a 112 segélyhívót, lakossági támogatás nélkül nincsen optimális közbiztonság.

- írta egy másik férfi.