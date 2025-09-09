4 órája
Este 10-kor kezdik minden áldott nap, már aludni sem lehet tőlük az egri Ráchegyen
Csukott ablakon keresztül is hallani lehet amit a Ráchegyen művelnek. Az egyik ott élő szerint drog hatása alatt lehetnek a hangoskodó, verekedő arcok.
– Egriek, Ráchegyen lakók! Senkit sem zavar, hogy 1 hónapja napi szinten az iskola felől folyamatosan verekedés és kiabálás van? Minden áldott nap 22 órától – írta egy tag az Egerben láttam, hallottam. csoportban szombat éjjel. Hozzátette, az ablak csukva és mégis behallani mindent. A posztoló azt írta, szerinte Szalából járnak fel oda a rendbontók, hozzátette minden nap rendőrt hív, ha nem marad abba a zajongás, illetve azt írta, videófelvétele is van az illetőkről, akik lehet, hogy drog hatása alatt állnak, amikor verekednek és zajonganak a közterületen.
Érdeklődtünk a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál. Tájékoztatásuk szerint nem történt bejelentés az esetről a rendőrségre, így intézkedésre sem került sor. A rendőrség nyomatékosan kéri, hogy ha törvénysértést, rendbontást tapasztalnak, akkor hívják a 112-es segélyhívó számot, hiszen bejelentés nélkül nem szereznek tudomást a történtekről. A poszt alatti számos hozzászólásból szemezgetve feltűnt, hogy több kommentelő is feltételezte, sem a posztoló, sem más nem jelentette be az esetet: Ki az, aki konkrétan bejelentette már? - kérdezte a hozzászóló, de választ nem kapott.
Tessék tárcsázni a 112 segélyhívót, lakossági támogatás nélkül nincsen optimális közbiztonság.
- írta egy másik férfi.
Drog lehet a ludas?
Volt olyan, aki arról írt, hogy sajnos a Ráchegyen mindig jellemző volt a rendbontás: „Ez mindig is így volt sajnos, azért se szerettem soha ott lakni, állandóan ott hangoskodnak, drogoznak.” Egy másik tag azt írta, nem csak a Ráchegyen jellemző az ilyesmi.
A Rózsa Károly úton is itt ordibálnak drogosok, random 22 és 2 között, rengetegszer felébredünk rá mi is.
- számolt be. Nem csak a csoport tagja, de egy olvasónk is elmondta, sajnos a Károlyváros környékén is rendszeresen gyülekeznek furcsa személyek. Az utóbbi utca közelében korábban már lecsapott a DELTA. Akkor több embert is elfogtak a rendőrök a június 4-én Vörösmarty utcában, Egerben, a Rózsa Károly és Csiky Sándor utca közötti szakaszon. A három emberből egy 48 éves helyi férfi új pszichoaktív anyagot árult, melyre a DELTA Program felfigyelt. Az egri nyomozók a Heves és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egységeivel megerősítve június 4-én több egri lakásban tartottak rajtaütésszerű ellenőrzést, köztük a négysávos melletti lakásban is.
Egy hónappal ezelőtt is beszámoltunk több, a Ráchegyihez hasonló esetről. Akkor az Eger-Vár vasúti megállójában éppen részeg és kábszeres hajléktalanok zavarták az arra közlekedőket. Egy másik hozzászóló azt írta, aznap a kórház felé vezető, patak melletti kerékpárúton rollerezett, amikor három drogos, erőszakos kéregetővel találkozott, akik ellöktek egy nőt. Érdeklődtünk ezekről az esetekről is a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, tájékoztatásuk szerint ezekről sem érkezett bejelentés. A rendőrök akkor is kérték, hogy ha ilyesmit tapasztalnak az állampolgárok, akkor a 112-es segélyhívón értesítsék a rendőrséget, egyből tegyenek bejelentést.
